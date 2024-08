blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

MEDIAS : Le conglomérat d'édition TX Group a publié ses résultats semestriels dans la nuit. TX Group a annoncé pour sa filiale Tamedia la suppression d'environ 200 postes à temps plein dans le secteur de l'imprimerie. 90 postes sont en outre concernés dans les rédactions, a indiqué TX Group.

CLIMAT : Le WWF publie un nouveau classement sur la politique climatique des cantons. Dans le précédent classement paru en 2019, aucun canton ne menait une politique compatible avec l'accord de Paris sur le climat, qui permettrait de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré.

MUSIQUE : Les frères Liam et Noel Gallagher, brouillés depuis 2009, ont laissé entendre qu'il pourrait y avoir une annonce ce mardi matin concernant Oasis. Les spéculations sur une reformation de ce groupe mythique de la Britpop vont bon train.

Vu dans la presse

ENERGIE : La production de petites éoliennes a diminué. Les parcs éoliens des Alpes en font les frais, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. En raison de la topographie, les vents y sont forts et soufflent en rafales, ce qui nécessite de petites installations par rapport à la plaine. Les installations avec un diamètre de rotor inférieur à 120 ne sont plus disponibles aujourd'hui, a déclaré un porte-parole de l'entreprise allemande de parcs éoliens Reencon. Les raisons sont d'ordre économique. Plus la taille de l'éolienne est grande, plus le rendement énergétique augmente de manière disproportionnée, tandis que les coûts de production baissent.

SANCTIONS : Les Etats-Unis ont ajouté deux autres sociétés suisses à leur liste de sanctions. Ils ont reproché à deux fiduciaires d'avoir aidé des Russes sanctionnés à dissimuler leurs avoirs, rapportent les journaux de CH Media. Il est notamment reproché au second sanctionné d'avoir collaboré avec un réseau d'approvisionnement clandestin du gouvernement russe afin d'acquérir des équipements de semi-conducteurs fabriqués à l'étranger pour des utilisateurs militaires russes.

ACCORDS : L'approbation et la critique de la population suisse à l'égard des accords bilatéraux avec l'Union européenne ont augmenté. Selon un sondage récent, le nombre d'électeurs favorables aux accords n'a jamais été aussi élevé que ces dix dernières années, rapporte le Blick. L'institut de sondage gfs.bern a récolté les données auprès de 2000 votants. Selon ce sondage, la majorité des personnes interrogées se sont montrées d'accord avec le Conseil fédéral sur tous les points de négociation.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2009) : Décès du poète russe Sergueï Mikhalkov, auteur des paroles de l'hymne de l'URSS.

- Il y a 25 ans (1999) : décès de l'archevêque brésilien Hélder Câmara, connu pour sa lutte contre la pauvreté. Il est l'une des figures de la théologie de la libération en Amérique latine. Il était né en 1909.

- Il y a 80 ans (1944) : Naissance de l'acteur américain G.W. Bailey ("Police Academy», «The Closer», «Major Crimes").

Le dicton du jour

«A la Saint-Césaire, la dernière forte chaleur en l'air».

