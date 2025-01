AVS, AI, 3e pilier: ce qui va changer dans votre porte-monnaie

AVS, AI, 3e pilier : de nombreuses nouvelles règles sont en vigueur depuis le début de l'année. Mais que signifient-elles concrètement pour vous ? blue News explique les changements.

Les changements de 2025 ont aussi des répercussions sur le porte-monnaie. Image symbolique Image : Keystone

En 2025, plusieurs changements financiers entreront en vigueur en Suisse et auront des répercussions sur le porte-monnaie des Suisses.

Mais ces changements ne sont pas toujours faciles à comprendre. blue News vous donne des conseils utiles, vous explique ce qui se cache derrière ces changements et comment ils se répercutent sur votre porte-monnaie.

Les rentes AVS et AI vont augmenter

A partir du 1er janvier 2025 , les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI) seront augmentées de 2,9% afin de tenir compte de l'évolution actuelle des prix et des salaires. Cela signifie que la rente minimale AVS/AI passera de 1225 francs à 1260 francs par mois, tandis que la rente maximale passera de 2450 francs à 2520 francs.

Cette adaptation doit contribuer à maintenir le pouvoir d'achat des retraités et à contrer l'augmentation du coût de la vie. Il s'agit de la première augmentation des rentes depuis plusieurs années et elle est considérée par beaucoup comme une étape nécessaire pour garantir la sécurité sociale.

En plus des rentes, d'autres prestations comme l'allocation pour impotent sont également adaptées. En cas d'impotence grave, l'allocation pour les bénéficiaires de l'AVS passera à 1008 francs par mois.

Verser plus d'argent dans le 3e pilier

Les cotisations maximales déductibles des impôts pour le pilier 3a sont augmentées. Pour les personnes affiliées à une caisse de pension (deuxième pilier), le montant maximal passe à 7258 francs par an. Pour les personnes actives sans deuxième pilier, le montant maximal passe à 36 288 francs par an.

Ces adaptations permettent aux assurés de mettre davantage de côté pour leur prévoyance vieillesse privée tout en bénéficiant de déductions fiscales plus élevées.

Pour la première fois, il sera en outre possible dès cette année de verser après coup des cotisations manquées dans le pilier 3a. La condition est qu'un revenu soumis à l'AVS ait été réalisé au cours de l'année concernée.

Ces versements ultérieurs sont possibles en plus de la cotisation annuelle régulière et sont entièrement déductibles du revenu imposable.

Mais attention : les modifications ne s'appliqueront qu'à partir de 2025. Cette année, vous ne pourrez donc pas encore effectuer de rachats pour les années passées. Dans la pratique, cela signifie qu'en 2026, par exemple, il sera possible d'effectuer pour la première fois un rachat a posteriori pour l'année 2025. Les personnes qui n'ont alors effectué aucun versement ou seulement des versements partiels peuvent rattraper ces cotisations rétroactivement jusqu'à dix ans.

L'assurance auto plus chère

Après des années de primes en baisse, de nombreux propriétaires de voitures suisses devront se préparer à payer plus cher leur assurance automobile en 2025 . Selon Comparis, plusieurs prestataires ont annoncé des adaptations de primes.

Six des treize assureurs interrogés ont annoncé une adaptation générale des primes pour 2025. Chez quatre prestataires, des augmentations de primes individuelles sont possibles pour les contrats existants.

Adaptations des cotisations AVS

La cotisation annuelle minimale à l'AVS, à l'AI et aux APG pour les personnes sans activité lucrative passe de 514 à 530 francs. Pour les indépendants, la limite inférieure du barème dégressif des cotisations est relevée à 10 100 francs (contre 9800 francs auparavant) et la limite supérieure à 60 500 francs (contre 58 800 francs auparavant).

Ces changements signifient que les personnes à faible revenu doivent désormais payer des cotisations plus élevées. L'objectif est de garantir le financement des assurances sociales à long terme et de répondre aux défis démographiques.

Pour les salariés, le taux de cotisation reste inchangé, mais la limite pour les petits salaires est relevée à 2500 francs par an. Cela signifie que les salaires jusqu'à ce montant ne devront être décomptés que si les employés le souhaitent.

Augmentation des allocations familiales

Les taux minimaux prévus par le droit fédéral pour les allocations pour enfants et les allocations de formation professionnelle seront relevés au 1er janvier 2025. L'allocation pour enfant passera de 200 à 215 francs par mois et l'allocation de formation professionnelle de 250 à 268 francs par mois.

Cette mesure vise à soulager financièrement les familles et à améliorer le soutien aux enfants et aux jeunes en formation. Il s'agit de la première adaptation des allocations depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les allocations familiales en 2009.

Le montant exact des allocations peut varier d'un canton à l'autre, certains fixant des montants plus élevés. Il est donc conseillé de se renseigner sur les montants spécifiques auprès de la caisse d'allocations familiales compétente.

Les primes d'assurance maladie augmentent à nouveau

Cette année, les primes d'assurance maladie augmentent en moyenne de six pour cent. Pour les adultes, la prime augmentera en moyenne de 25.30 francs en 2025 pour atteindre 449.20 francs. Les jeunes adultes devront payer 16,10 francs de plus et donc désormais 314,10 francs. Pour les enfants, la prime moyenne augmentera de 6,50 francs pour atteindre 117,90 francs.

En raison du vieillissement de la population et de l'apparition de nouvelles thérapies et de nouveaux médicaments, les coûts continueront d'augmenter à l'avenir.

Mais ceux qui envisagent maintenant de changer de caisse en raison de l'augmentation des coûts n'ont pas de chance. Pour l'année 2025, un changement aurait dû avoir lieu avant le 30 novembre de l'année précédente. Le prochain changement ne sera possible que pour l'année 2026. Il est toutefois recommandé d'attendre l'augmentation des primes à l'automne avant de comparer.

Modifications dans la prévoyance professionnelle (LPP)

Le seuil d'accès à la prévoyance professionnelle obligatoire est relevé à 22'680 francs par an. La déduction de coordination passe de 25'725 francs à 26'460 francs.

Ces adaptations influencent le calcul du salaire assuré et donc les cotisations à la caisse de pension. Les salariés à bas revenus doivent donc gagner plus pour être admis dans la LPP.

Pour les employeurs, cela signifie une adaptation de la comptabilité salariale afin de tenir compte correctement des nouvelles valeurs limites.