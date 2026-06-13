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Post-partum À Lausanne, des balades poussettes pour briser l’isolement des jeunes mères

ATS

13.6.2026 - 08:21

A Lausanne comme ailleurs, des mères marchent ensemble pour rompre l'isolement du post-partum. Lancé il y a un an et demi, le projet «Mom Walk Switzerland» a essaimé sous forme de balades poussettes dans une vingtaine de villes du pays.

Des mères en post-partum se retrouvent plusieurs fois par mois dans différentes villes du pays, comme ici à Lausanne.
Des mères en post-partum se retrouvent plusieurs fois par mois dans différentes villes du pays, comme ici à Lausanne.
ATS

Keystone-SDA

13.06.2026, 08:21

«Comment il s'appelle déjà?», lance une maman à une autre qui vient d'arriver. A quelques mètres de là, entre deux poussettes: «Ça s'est bien passé ton accouchement?» ou encore «Sympa le chapeau, j'aime bien!» Au bord du lac, dans un parc ou n'importe quel espace en plein air, les rencontres s'organisent.

«Parfois on est vingt, parfois on est deux», constate Bérénice Bohbot, à l'origine du projet des balades poussettes en Suisse. Un message réveille son téléphone: «Bébé trop compliqué, je ne viendrai pas.»

«C'est très dur de s'organiser en tant que jeune maman, et de savoir de quoi est faite la journée», poursuit la Néerlandaise de 33 ans, mère d'une petite fille d'un an et demi. Après l'accouchement, «il y a une énorme transformation, un énorme bouleversement.»

«J'avais l'impression de vouloir secouer le monde entier et de dire ›c'est énorme là ce qu'il se passe.' Et on se retrouve tout d'un coup à ne pas pouvoir le partager.»

Depuis février 2025, des mères en post-partum se retrouvent plusieurs fois par mois à Lausanne, à Neuchâtel, à Fribourg, à Bienne ou encore à Zurich. Aujourd'hui, elles sont plus de 3500 à marcher à travers le pays.

Vingt ou deux, peu importe

Entre 65% et 90% de femmes en post-partum disent ressentir un sentiment de solitude, chiffre Bérénice Bohbot. Dans les cas les plus graves, cette détresse peut mener au suicide, qui figure parmi les premières causes de mortalité périnatale en Suisse.

Des mamans se regroupent au Parc de Milan à Lausanne fin mai pour «cette petite bouffée d'oxygène qui, parfois, fait toute la différence.»

Plusieurs, fraîchement installées dans la région, ont laissé leurs amitiés à l'étranger. Certaines sont mamans solos. D'autres sont en quête de conseils sur les nuits, l'allaitement, le biberon, mais aussi la recherche d'appartement ou le fonctionnement du système administratif suisse.

«C'est vous les balades poussettes?», demande timidement un couple qui frôle la dizaine de poussettes qui envahit le chemin. Les deux jeunes parents avaient repéré Bérénice et les autres mamans lors d'une autre promenade, totalement au hasard.

«On avait ensuite essayé de venir une fois, mais on n'a pas réussi. Et puis on avait peur que le petit soit trop grand pour venir!» Du haut de ses un an et demi, le «petit» est plus que bienvenu, s'accorde en choeur le groupe.

De la maternité au parc

Ce n'est que lorsque les enfants grandissent – «quand ma grande court partout et ne reste plus dans sa poussette» – que les balades deviennent plus compliquées. Jusque-là, elles se veulent gratuites et accessibles à tout jeune parent ou membre de l'entourage des plus petits.

Lorsque l'organisatrice d'une «mom walk» court après son enfant galopant, une autre maman bénévole prend le relais. Le dispositif, désormais constitué en association, aide des ambassadrices à organiser des balades dans leur région. Des premiers contacts avec les maternités du canton ont déjà été entrepris.

«L'idée, c'est que chaque femme qui accouche dans un lieu de naissance en Suisse sache qu'il y a la possibilité de rejoindre les balades poussettes, conclut Bérénice Bohbot. Et le rêve, le but, c'est d'apporter de la joie dans la maternité, d'être ensemble, d'avoir des copines et de retrouver ce côté communautaire qu'on avait, je pense, jadis.»

Quelques centaines de mètres parcourus plus tard, les poussettes ralentissent sous les arbres, à l'abri des chaleurs printanières. «Ah, j'ai aussi acheté ce biberon. Il est bien?»

http://www.momwalk.ch/

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