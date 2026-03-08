  1. Clients Privés
Elections communales Ballottage général après le 1er tour à la Municipalité de Nyon

ATS

8.3.2026 - 16:57

Le 1er tour à la Municipalité de Nyon a débouché sur un ballottage général. La gauche tient légèrement la corde en plaçant Alexandre Démétriadès (PS) et Pierre Wahlen (Vert) en tête.

Alexandre Démétriadès est arrivé en tête du 1er tour à la Municipalité de Nyon, mais sans décrocher la majorité absolue (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.03.2026, 16:57

Les deux hommes ont obtenu respectivement 48,6 et 46,6% des voix, devançant trois autres sortants, à savoir Olivier Riesen (PLR), Stéphanie Schmutz (PS) et Roxane Faraut (PLR). Daniel Grosjean, du Parti indépendant nyonnais, suit, légèrement détaché.

Journée des droits des femmes. Plus de 250 femmes pédaleront dimanche à Lausanne

Journée des droits des femmesPlus de 250 femmes pédaleront dimanche à Lausanne

Tout se jouera lors du 2e tour du 29 mars. Et les jeux sont toujours ouverts dans une ville qui s'apprête à entrer dans une nouvelle ère avec le départ de Daniel Rossellat, syndic depuis 2008 et qui ne se représente pas.

