Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a accusé vendredi soir Jean-Luc Mélenchon de «relents fascistes» et son parti LFI de «dérive autoritaire, voire totalitaire».

«Un peu comme Doriot, Monsieur Mélenchon il a commencé à gauche (..) et il finit aujourd'hui dans des relents fascistes», a affirmé Jordan Bardella sur LCI en référence à Jacques Doriot, issu du Parti communiste avant de devenir une figure majeure de la collaboration sous l'Occupation nazie.

«Ils ne sont plus seulement dans une dérive antirépublicaine, ils sont dans une dérive autoritaire, voire même totalitaire», a-t-il poursuivi.

«On se croirait dans un spectacle de Dieudonné», a-t-il encore lancé, interrogé sur le meeting de Jean-Mélenchon jeudi soir à Lyon qui lui a valu un nouveau procès en antisémitisme avec ses allusions sur le nom de famille du délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

L'humoriste Dieudonné a été condamné à plusieurs reprises par la justice, notamment pour injures raciales et incitation à la haine.

«Jean-Luc Mélenchon est dans une dérive extrêmement grave. Il est dans un monde parallèle. On a l'impression d'assister à un retour des années 30», a asséné Jordan Bardella, comme en contrepoint à l'entreprise de dédiabolisation de sa propre formation.

C'est un «mouvement qui promeut le racialisme, la violence, qui est tombé dans une paranoïa inouïe», «s'est mis hors du champ républicain et qui se veut le porte-voix d'une forme de brutalisation du débat démocratique», a-t-il affirmé.