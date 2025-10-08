  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Défense Barrage face au durcissement de l'accès au service civil

ATS

8.10.2025 - 10:52

Le durcissement des conditions d'accès au service civil décidé récemment par le Parlement fédéral «affaiblit la cohésion sociale» et va à l'encontre du «bien commun», estiment les associations qui ont lancé le référendum. Elles dénoncent une loi «inutile et néfaste».

Les personnes effectuant le service civil ont notamment contribué au "tri" des patients lors du Covid, comme ici au centre de test de Mendrisio (TI) en 2020.
Les personnes effectuant le service civil ont notamment contribué au "tri" des patients lors du Covid, comme ici au centre de test de Mendrisio (TI) en 2020.
ATS

Keystone-SDA

08.10.2025, 10:52

08.10.2025, 11:46

Une alliance composée d‘organisations de la société civile, d‘associations concernées et d’établissements d‘affectation, rassemblant des élus de gauche et des Vert-e-s, a lancé sa campagne contre le projet mercredi à Berne. Un durcissement de l'accès au service civil est de nature à «affaiblir une institution qui soutient notre société et à affecter précisément les domaines où le manque de moyens se fait déjà sentir aujourd‘hui», a critiqué la Fédération suisse du service civil (Civiva).

Cela se ferait aux dépens des hôpitaux, des maisons de retraite, des crèches ou encore des fermes de montagne, pour lesquels les civilistes effectuent des milliers d'heures de travail, et sans pour autant renforcer l'armée, jugent les référendaires.

«Voie bleue»

Selon le Conseil fédéral, la modification de la loi sur le service civil réduirait le nombre d‘admissions annuelles à 4000, contre 6800 actuellement, l'idée étant de prévenir, par ricochet, une pénurie de soldats.

Mais selon la conseillère nationale Priska Seiler Graf (PS/ZH), également co-présidente de Civiva, il n'en sera rien: «Tout au plus un durcissement mènerait à une augmentation du nombre de personnes optant pour la ‹voie bleue›, c'est-à-dire l'exemption pour raisons médicales. Ces jeunes manqueront alors dans les deux organisations, le service civil et l'armée.»

Le conseiller aux Etats Fabien Fivaz (Vert-e-s/NE), co-président de Civiva, dénonce «une tactique du salami»: «Les restrictions de l'accès au service civil ne sont qu'une première étape. La suite est connue: réintroduction de l'examen de conscience et, d'ici une décennie, disparition définitive du service civil avec l'introduction de l'obligation de servir dans le domaine de la sécurité.»

Maximiliano Wepfer, responsable de la communication politique auprès de la Fédération suisse pour l’accueil de jour de l’enfant (kibesuisse), a plaidé pour le maintien d'un service civil fort: «Les affectations des civilistes contribuent à atténuer les conséquences négatives du manque de personnel et de main-d‘œuvre qualifiée dans le domaine de l‘éducation et de l‘accueil extra-familial. Sans eux, nos membres se trouveraient dans une situation encore plus critique et tendue», pointe-t-il.

Selon les chiffres du DDPS, 11'000 recrues quittent chaque année les troupes avant la fin de leur obligation de servir, un nombre croissant d'entre elles optant pour le service civil. Même si l'armée ne manque pas de militaires actuellement (la Suisse en comptait plus de 146'000 en septembre, pour un maximum légal de 140'000), les partis de droite et les milieux militaires estiment qu'il y a un risque de pénurie.

«L'armée suisse est en sureffectif depuis plusieurs années», observe Fabien Fivaz, qui juge par ailleurs que service civil et armée «sont complémentaires».

Parmi les mesures destinées à faire baisser l'attractivité du service civil figure l'introduction d'une forme de «cours de répétition» pour civilistes, qui devrait être accompli tous les ans dès l'année qui suit l'admission. Les astreints auraient aussi moins de marge quant à la période durant laquelle ils veulent effectuer leur service.

Les plus lus

Le Ministère public vaudois confirme l'enquête pour abus d'autorité
Plusieurs départs après un «coup de poignard dans le dos» !
Le DFAE prend une décision qui sème le trouble
Incivilités : l'Hôpital du Valais prend des mesures fortes
Malgré des vidéos insoutenables et accablantes, l'accusé s’enfonce dans le déni !
Nicole Kidman rompt le silence après l'annonce retentissante de son divorce