La surveillance à Blatten (VS) a permis des évacuations. Mais la fonte du pergélisol «provoquera inévitablement une multiplication des effondrements de glaciers et des chutes de rochers», a dit lundi la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider à l'ONU à Genève.

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider demande de courir le "marathon" des alertes météorologiques urgentes au rythme d'un "sprint" pour garantir que tous les pays soient dotés d'une politique adaptée (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les Etats membres de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) sont réunis depuis lundi et jusqu'à jeudi pour tenter de redoubler les efforts pour doter d'ici 2027 tous les pays de systèmes d'alertes précoces. «Nous sommes conscients qu'il ne s'agit pas d'un sprint de 100 mètres, mais plutôt d'un marathon», a admis Mme Baume-Schneider en ouvrant le Congrès extraordinaire de l'institution.

Mais le changement climatique rend urgentes des avancées dans l'initiative mondiale lancée en 2022 par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, attendu mercredi à Genève, et pilotée par l'OMM. «Le marathon doit être couru à un rythme aussi proche que possible d'un sprint», selon la conseillère fédérale.

Dans cette lutte, une alerte efficace des différents acteurs qui répondent aux désastres «serait difficile» sans l'OMM qui rassemble toutes les entités météorologiques nationales, relève-t-elle. Elle a salué le rôle de l'organisation, qui fête ses 75 ans, «décisif» et qui va même encore augmenter. D'autant plus qu'elle dénonce un «désengagement dans la recherche collective de solutions aux problèmes qui nous concernent tous», notamment celles liées aux défis climatiques.

La Suisse contribue aux efforts internationaux. Elle soutient activement le projet pilote «Weather4UN» qui permet aux organisations humanitaires d'anticiper, grâce aux indications météorologiques, des désastres naturels et de prépositionner de l'assistance.

Plusieurs millions de victimes

Selon l'OMM, plus d'une centaine de pays peuvent s'appuyer désormais sur un système d'alerte. Mais ce chiffre reste loin de l'objectif. Raison pour laquelle la secrétaire générale Celeste Saulo demande à la communauté internationale de redoubler d'efforts, même si les avancées qui ont été obtenues en trois ans sont «tangibles». L'initiative mondiale montre que la «solidarité mondiale», menée par la science, peut aboutir à des changements, ajoute-t-elle.

Devant les membres, elle a fait remarquer que le partage d'indications météorologiques depuis des décennies dans le cadre de l'OMM a constitué «l'un des plus grands succès de la collaboration internationale». Cette situation a permis de faire face aux «défis» qui ont accompagné l'organisation.

Dans les dernières décennies, les dommages liés aux désastres naturels ont fait deux millions de victimes, dont 90% se trouvaient dans les pays en développement. Et les coûts économiques sont toujours plus importants. Or la mortalité dans les désastres atteint dans les pays sans dispositif d'alerte adapté six fois celle des autres Etats. Quatre fois plus de personnes sont affectées.

Dans un rapport publié lundi par l'OMM, des dizaines de dispositifs hydrométéorologiques ont été évalués. La moitié des pays n'ont que des prestations minimales. Et 16% ont des capacités encore moindres. «La situation est pire» dans les pays affectés par des conflits, affirme l'agence onusienne.

Depuis six ans, le nombre de sites météorologiques qui partagent des indications au travers de l'organisation a progressé d'environ 20%. Et celui de leurs données relayées chaque jour a pris environ 60%. Ce qui permet de meilleures alertes et davantage de délais pour celles-ci. Un dispositif international autour de centres d'une dizaine de pays permet aussi la participation de petites entités de certains Etats.