Baume-Schneider était contre, mais a dû se taire

Elle a dû défendre ce plan impopulaire alors qu'elle n'en voulait pas du tout. Des dossiers internes le montrent: Elisabeth Baume-Schneider s'est battue contre la franchise plus élevée au sein du Conseil fédéral.

Des fonctionnaires de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et du président de la Confédération Guy Parmelin se sont prononcés en faveur de l'augmentation de la franchise minimale. (photo d'archives) Photo : Keystone

Petar Marjanović Petar Marjanović

La semaine dernière , blue News a présenté en détail le plan du Conseil fédéral: la franchise minimale dans l'assurance maladie obligatoire doit passer de 300 à 400 francs et être à l'avenir automatiquement adaptée à l'augmentation des coûts de la santé.

La proposition émanait certes d'une conseillère aux États UDC, mais c'est la conseillère fédérale socialiste Elisabeth Baume-Schneider qui a dû la présenter. Sa propre position est d'abord restée en arrière-plan. La raison en est le principe de collégialité: les conseillers fédéraux doivent représenter les décisions de l'ensemble de l'organe vers l'extérieur. Les critiques à l'encontre de Mme Baume-Schneider ont donc été nombreuses.

Or, des documents internes à peine connus jusqu'à présent éclairent le débat d'un jour nouveau: Baume-Schneider n'était pas seulement contre l'augmentation, elle s'y opposait activement et demandait au Conseil fédéral de dire clairement non à toutes les interventions allant dans ce sens.

Baume-Schneider voulait refuser

Jusqu'à présent, seul le «Blick» avait connaissance de ces documents en dehors du Palais fédéral. Désormais, ils sont également disponibles dans blue News. Le département de Baume-Schneider ne les a tout d'abord pas publiés - apparemment précisément en raison du principe de collégialité.

Traduction: Par ailleurs, l'idée d'augmenter la franchise standard afin de renforcer la responsabilité personnelle de l'assuré n'est pas nouvelle. Les motions 16.3084 et 16.3112 ont été rejetées par le Conseil des Etats. La motion 15.4157, qui visait à indexer toutes les franchises sur l'évolution des coûts, a donné lieu à la proposition 18.036 de révision de la loi fédérale sur l'assurance maladie, laquelle a également été rejetée lors du vote final. Sur ces bases, le Conseil fédéral est d'avis qu'une augmentation automatique de la franchise ordinaire ne serait pas appropriée, car elle rendrait l'accès aux soins plus difficile tout en n'ayant qu'un impact mineur sur les primes. Requête du Conseil fédéral: Le Conseil fédéral recommande le rejet de la motion. C'est ainsi que se présentait la proposition de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider: elle voulait refuser l'augmentation de la franchise minimale. ZVG

Les documents révèlent qui, au sein du gouvernement, a fait pression en faveur de l'augmentation: des collaborateurs de l'administration des finances sous la conseillère fédérale PRD Karin Keller-Sutter et du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans le département du président de la Confédération UDC Guy Parmelin.

Lors de la «consultation des offices» - le dernier tour de feedback avant qu'un dossier ne soit soumis au Conseil fédéral - l'administration des finances a argumenté qu'il fallait renforcer la responsabilité individuelle des assurés. Celui qui paie davantage lui-même utilise les prestations médicales de manière plus ciblée et avec plus de retenue.

Voilà la réponse du Seco. Le Secrétariat d'État à l'économie fait partie du département du ministre de l'Économie Guy Parmelin. Traduction: Mesdames et messieurs, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer. Le SECO, à l'instar des auteurs de la motion, estime opportun d'ajuster la franchise minimale et la participation aux frais afin de tenir compte de l'évolution des coûts de l'assurance maladie obligatoire. Le dernier ajustement remonte à 20 ans. L'efficacité des franchises pour réduire les coûts est avérée. Les cotisants bénéficieraient de cet ajustement. Par ailleurs, le champ d'application des subventions aux primes s'élargira avec la mise en oeuvre de la contre-proposition indirecte à l'initiative d'allégement des primes, renforçant ainsi la dimension solidaire du système de santé. Nous demandons donc au Conseil fédéral de recommander l'adoption des quatre motions. ZVG

Le Seco a ajouté: «La franchise minimale n'a pas changé depuis 20 ans». Et de poursuivre: «L'effet modérateur des franchises sur les coûts est prouvé. Les payeurs de primes seraient soulagés par cette adaptation».

OFSP: franchise plus élevée égale moins de rendez-vous chez le médecin

Effectivement, les données de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) confirment cet effet. Ceux qui ont une franchise plus élevée réfléchissent plus souvent: dois-je vraiment aller chez le médecin? Les spécialistes appellent cela «l'aléa moral».

Au quotidien, cela signifie que les personnes ayant une franchise basse de 300 francs se rendent plus rapidement chez le médecin en cas de douleurs - parce que c'est la caisse maladie qui paie. Celui qui a une franchise plus élevée de 400 ou 1000 francs se demande plutôt si un thé et du Dafalgan suffiront.

Toutefois, cet effet d'économie n'est pas réservé aux personnes en bonne santé. Un document de l'Office fédéral de la santé publique de 2015 le montre: même ceux qui sont déjà malades vont moins souvent chez le médecin ou économisent sur les médicaments dès qu'ils doivent payer davantage eux-mêmes. Cela peut avoir des conséquences sur la santé.

Le PS réfléchit déjà à un référendum si le Parlement approuve le projet dans quelques mois. «Nous le combattrons», a déclaré la conseillère nationale Barbara Gysi (PS, Saint-Gall) à blue News. Elle met en garde: les personnes âgées, les malades chroniques et les familles à faibles revenus seraient particulièrement touchés.

Avec l'annonce de vendredi, la franchise n'a pas encore été augmentée. Le Conseil fédéral a seulement présenté un projet de loi. La balle est maintenant dans le camp des partis, des organisations et des citoyens : ils peuvent prendre position jusqu'au 22 juin 2026.

La Confédération met à disposition des formulaires à cet effet - et ceux qui souhaitent s'impliquer peuvent consulter le rapport explicatif et le projet en ligne.