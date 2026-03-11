  1. Clients Privés
Egalité Baume-Schneider tire un bilan positif de sa visite à New York

ATS

11.3.2026 - 17:51

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider (ici lors de la session de printemps des Chambres fédérales) tire un bilan positif de son séjour à New York (archives).
La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider (ici lors de la session de printemps des Chambres fédérales) tire un bilan positif de son séjour à New York (archives).
ATS

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider tire un bilan positif de sa visite à New York, principalement consacrée à la réunion de la Commission de l’ONU sur la condition des femmes (CSW). Elle y a aussi mené une série d'entretiens bilatéraux.

Keystone-SDA

11.03.2026, 17:51

La ministre de l'intérieur a salué les déclarations politiques finales de la CSW, même si elles n'ont pas pu être adoptées à l'unanimité cette année. Les États-Unis s'y sont opposés, un vote a dû avoir lieu.

Cela est certes inhabituel, mais le résultat sans appel, 37 voix pour, une voix contre (celle des États-Unis) et 6 abstentions, a envoyé un message clair, a déclaré mercredi la conseillère fédérale à l'agence de presse Keystone-ATS.

Les conclusions montrent que la majorité des États continuent de soutenir l'engagement commun en faveur de l'accès à la justice sur la base des obligations internationales. Il s'agit d'un signal fort dans un contexte international marqué par des tensions croissantes autour des questions d'égalité.

