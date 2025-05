Le conseiller fédéral Beat Jans a eu jeudi un entretien téléphonique avec le ministre allemand de l'intérieur Alexander Dobrindt, dont le pays a opéré un tour de vis dans sa politique migratoire mercredi. Il a appelé Berlin à respecter le droit en vigueur, a-t-il indiqué.

Le Bâlois s'est dit convaincu que les pays européens ne pourront maîtriser qu'ensemble les défis liés à la migration. Une rencontre ministérielle devrait avoir lieu prochainement. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour Berne, le refoulement systématique des demandeurs d'asile est contraire au droit en vigueur. Sur X, le ministre de justice et police qualifie l'entretien de constructif. Il a exposé le point de vue de la Confédération à son homologue allemand.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) avait indiqué à Keystone-ATS que, si l'Allemagne devait refuser l'entrée à des personnes qui ont déjà franchi la frontière, au moins trois principes touchant aux droits humains, à Schengen et à l'accord de Dublin seraient violés. Les conséquences sur les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Allemagne ne sont pas encore claires.

Les deux pays vont s'entretenir au niveau ministériel pour discuter de la suite des événements, indique le Département fédéral de justice et police (DFJP). Le ministre autrichien de l'intérieur Gerhard Karner et son homologue allemand Alexandre Dobrindt se sont déjà entretenus.

Ce dernier a annoncé des durcissements de la politique migratoire allemande quelques heures seulement après sa prise de fonction mercredi. Le DFJP a dit sur X regretter que M. Dobrindt ait pris cette décision sans concertation. «Les citoyens des deux pays doivent pouvoir continuer à franchir librement la frontière pour aller travailler», pouvait-on lire.