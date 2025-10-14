  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Luxembourg Beat Jans craint un excès de bureaucratie dans les rapatriements

ATS

14.10.2025 - 17:10

Beat Jans craint qu'un excès de bureaucratie dans l'UE ne complique le rapatriement de requérants d'asile déboutés. Il l'a dit à l'issue d'une réunion des ministres de la justice de l'espace Schengen mardi à Luxembourg.

Beat Jans a souligné à Luxembourg le taux élevé de renvois de requérants déboutés de Suisse en comparaison européenne (archives).
Beat Jans a souligné à Luxembourg le taux élevé de renvois de requérants déboutés de Suisse en comparaison européenne (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.10.2025, 17:10

14.10.2025, 17:32

Les participants à la réunion ont discuté d'une nouvelle directive en matière de renvois. Celle-ci porte aussi sur la reconnaissance mutuelle de décisions d'asile négatives. La question reste ouverte de savoir si cette reconnaissance doit être obligatoire ou rester volontaire.

M. Jans a plaidé pour la seconde solution, a-t-il déclaré devant les journalistes suisses. Il y a encore beaucoup trop de choses qui ne sont pas claires, a-t-il dit, craignant qu'elles ne freinent les retours de requérants déboutés.

Son homologue suédois Johan Forssel redoute lui aussi un excès de bureaucratie et se montre «très sceptique». Quant au Néerlandais David van Weel, il a estimé qu'une reconnaissance mutuelle ne sera bonne que si elle aide aux rapatriements, sinon ce ne sera pas le cas.

Les plus lus

«C’est intrinsèquement corrupteur» - Obama malmène Trump !
L’armée s’empare du pouvoir après la destitution du président par le Parlement
France : Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites
«Cette absence de corps n'est pas une preuve en moins, c'est une sauvagerie en plus»
La CGN réduit la voilure: grogne chez les frontaliers
«J'ai un souvenir où il pleure...» - Les révélations chocs du fils de Benjamin Castaldi