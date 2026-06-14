Le conseiller fédéral Beat Jans se réjouit du signal de stabilité que les Suisses ont donné en refusant l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions». Un signal important donné au reste du monde, surtout dans la perspective des accords avec l'UE.

Le ministre de justice et police Beat Jans se réjouit du «signal de stabilité» donné par la population au reste du monde. ATS

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«Le Conseil fédéral se réjouit du refus de l'initiative», a déclaré le ministre de justice et police dimanche devant la presse à l'issue des résultats des votations fédérales. «Par leur décision, les citoyens ont donné un signal de stabilité, d'ouverture et de fiabilité», a-t-il ajouté.

Le pays est confronté à des défis, c'est un fait, a poursuivi le Bâlois, citant la crise du logement, les infrastructures et l'immigration. Des préoccupations régulièrement avancées par les initiants.

Le Conseil fédéral a pris des mesures concrètes pour affronter ces défis, a déclaré M. Jans. Et ce n'est pas avec les promesses données par l'initiative, qui n'auront aucun effet réel pour la population, qu'ils seront résolus.