Le nouveau conseiller fédéral élu Beat Jans assure qu’il mettra toute son énergie dans sa nouvelle fonction. Il se réjouit de représenter les valeurs des centres urbains.

Interview du nouveau conseiller fédéral Beat Jans Le conseiller d'Etat bâlois Beat Jans remplacera Alain Berset au Conseil fédéral. Le socialiste a obtenu mercredi au troisième tour 134 voix sur 245 bulletins valables. «C'est un honneur. La tâche est grande, et je promets à la population de ce pays que je vais faire tout ce que je peux, avec toutes mes possibilités, mon énergie et mes convictions pour trouver des solutions qui sont bonnes pour ce pays», a-t-il déclaré au micro de Keystone-ATS. 13.12.2023

Villes et campagne doivent travailler ensemble pour trouver des solutions, a-t-il indiqué à Keystone-ATS. Et les défis ne manquent pas: prévoyance vieillesse, crise climatique, coûts de la santé et relations avec l’UE, a notamment listé le Bâlois.

En tant que conseiller fédéral, Beat Jans gagnera environ 445'000 francs brut par an. S'y ajoute une indemnité forfaitaire annuelle de 30'000 francs.

Il aura également droit à deux véhicules, un officiel et un de fonction ainsi qu'à un abonnement général de 1ère classe et un abonnement général pour les remontées mécaniques.

Beat Jans fêté sur la Place fédérale Le nouveau conseiller fédéral Beat Jans s'est présenté sur la Place fédérale quelques heures après son élection. Le Bâlois a obtenu mercredi au troisième tour 134 voix sur 245 bulletins valables. Musique, signatures d'autographes et selfies étaient au rendez-vous. 13.12.2023

dv, ats