Le conseiller fédéral Beat Jans veut réduire rapidement le nombre des demandes d'asile en suspens. Cet objectif est l'une de ses priorités, a dit le socialiste mardi en conférence de presse à Berne, à l'occasion d'un premier bilan après 100 jours en fonction.

Réduire rapidement les demandes d'asile en suspens est une priorité du ministre Beat Jans (archives).

La priorité du chef du Département fédéral de justice et police dans le domaine de l'asile et des migrations est de diminuer le nombre de demandes d'asile de première instance en suspens. En 2023, 15'567 cas étaient concernés, soit 3328 de plus que l'année précédente.

Le Bâlois a déjà annoncé vouloir étendre d'ici fin avril le nombre de procédures rapides en 24h pour les demandes vouées à l'échec, notamment celles venant du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. Il entend aussi conclure de bons accords avec des pays de provenance, et mieux intégrer les réfugiés, notamment ukrainiens, sur le marché du travail.

Beat Jans veut par ailleurs poursuivre la lutte contre la violence domestique et sexuelle, et s'attaquer aux discriminations salariales.

nipa, ats