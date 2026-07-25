Douleurs chroniques, infections ou traumatismes psychologiques : en Suisse, plus de 20 000 filles et femmes sont victimes de mutilations génitales féminines ou exposées à ce risque. Dans cet entretien, Ann Schädler, du centre spécialisé zurichois FGMhelp, explique les conséquences de cette pratique, pourquoi les personnes concernées n'en parlent qu'ici, et comment détecter qu'une jeune fille pourrait être en danger.

Tradition et traumatisme «Beaucoup de femmes parlent pour la première fois chez nous de leur excision»

Le centre FGMhelp, dédié à l'excision dans le canton de Zurich, existe depuis février 2024. Créé à la demande de la Direction de la santé du canton, il reçoit en moyenne une nouvelle demande tous les quatre jours, selon le «Tages-Anzeiger». Qui sont les personnes qui vous contactent?

Ann Schädler: Nous intervenons principalement auprès de femmes et de jeunes filles ayant déjà subi une excision — souvent des personnes excisées dans leur pays d'origine et qui déposent aujourd'hui une demande d'asile en Suisse. Les centres fédéraux d'asile du canton de Zurich constituent une source importante d'orientation: ils nous adressent les personnes concernées lorsque celles-ci expriment des troubles physiques ou psychologiques. Il arrive régulièrement que les femmes soient accompagnées de leur partenaire.

Quels sont les problèmes ou les questions que les femmes vous soumettent?

Beaucoup souffrent de troubles physiques tels que des douleurs, des infections ou des démangeaisons. Certaines ont des questions concernant l'intimité, la sexualité ou le stress psychologique lié à l'excision. Nous les orientons souvent vers des professionnels spécialisés : à Zurich, il existe des gynécologues, des psychothérapeutes et des kinésithérapeutes sensibilisés à la question de l’excision.

Ann Schädler est assistante sociale et dirige le centre d'accueil dédié à l'excision du canton de Zurich. zvg

Quels sont les problèmes de santé liés aux mutilations génitales?

Cela varie d'une personne à l'autre et dépend du type d'excision. La plupart des femmes et des filles excisées souffrent de douleurs au niveau des parties intimes en raison des cicatrices et d'infections récurrentes.

Dans le cas de la forme la plus grave de mutilation génitale féminine, l'ensemble des organes génitaux externes, c'est-à-dire les lèvres vulvaires, le capuchon clitoridien et le gland clitoridien, est excisé, puis la plaie est suturée en ne laissant qu'un petit orifice. De nombreuses femmes concernées font état de douleurs au niveau de la suture, d’inflammations, de problèmes pour uriner et de douleurs lors des rapports sexuels. Le sang menstruel ne peut pas non plus s’écouler correctement. Cela entraîne une stase sanguine, susceptible de provoquer de graves infections.

Sur le plan psychologique, l’excision peut entraîner des troubles anxieux, des dépressions, des troubles du sommeil, des tensions dans le couple ou un sentiment d'impuissance.

Des pays comme la Somalie, l'Érythrée, le Soudan, l'Égypte, la Guinée, la Sierra Leone, le Mali et Djibouti, notamment, affichent un taux élevé d’excision. En tant que femme qui n'est pas originaire de l'un de ces pays, comment abordez-vous cette question lors de vos consultations?

Nous menons toutes nos séances de conseil avec des relais. Il s'agit de femmes issues des communautés concernées. Elles assurent non seulement la traduction linguistique, mais aussi la traduction culturelle. C'est justement lorsqu'il s'agit de remettre en question les traditions qu'il est utile que ces relais puissent jeter des ponts.

Comment procédez-vous lors des entretiens?

Nous abordons généralement le sujet de la même manière au début. Nous commençons par la santé des femmes et le corps féminin, puis nous expliquons le fonctionnement du système de santé suisse et ce qu'il est possible de faire pour soulager certains maux.

FGMhelp utilise ces modèles dans le cadre de ses consultations : à gauche, une vulve non excisée, puis les types I, II, deux versions du type III et le type IV d'excision génitale. Leah Brickhouse, de Sol Sisters (solsisters.se)

Nous travaillons ensuite avec des modèles de vulve en pâte Fimo – circoncises et non circoncises. Nous examinons ensemble l’anatomie et expliquons le rôle de chaque partie. Cela nous permet également de présenter les différents types d’excision. De nombreuses femmes et jeunes filles trouvent utile de pouvoir observer et toucher ces modèles de manière aussi directe. La suite de la consultation varie ensuite selon chaque cas.

Types d’excisions Selon l'OMS, il existe quatre types de mutilations génitales féminines : Le type I, la «clitoridectomie », désigne l'ablation partielle ou totale de la tête du clitoris visible de l'extérieur et/ou du capuchon clitoridien.

», désigne l'ablation partielle ou totale de la tête du clitoris visible de l'extérieur et/ou du capuchon clitoridien. Le type II, dit «excision» , consiste à retirer partiellement ou totalement la partie externe visible du clitoris ainsi que les petites lèvres. Il arrive parfois que les grandes lèvres soient également mutilées.

, consiste à retirer partiellement ou totalement la partie externe visible du clitoris ainsi que les petites lèvres. Il arrive parfois que les grandes lèvres soient également mutilées. Le type III, dit «infibulation» , est la forme la plus grave de mutilation génitale féminine. Elle consiste à exciser entièrement le clitoris et les lèvres vulvaires, puis à recoudre la plaie en ne laissant qu'un petit orifice. Ce petit orifice est destiné à permettre l'écoulement de l'urine et du sang menstruel, mais rend toute pénétration impossible. La pénétration lors de la nuit de noces ou lors d'un accouchement peut raviver la douleur et le traumatisme liés à l'excision, voire les aggraver.

, est la forme la plus grave de mutilation génitale féminine. Elle consiste à exciser entièrement le clitoris et les lèvres vulvaires, puis à recoudre la plaie en ne laissant qu'un petit orifice. Ce petit orifice est destiné à permettre l'écoulement de l'urine et du sang menstruel, mais rend toute pénétration impossible. La pénétration lors de la nuit de noces ou lors d'un accouchement peut raviver la douleur et le traumatisme liés à l'excision, voire les aggraver. La catégorie Type IV regroupe toutes les autres interventions sans justification médicale qui causent des lésions durables à la vulve et au clitoris. Il s'agit par exemple de la cautérisation, de la brûlure, de l'abrasion et de l'application de substances neurotoxiques ou anesthésiantes. Selon l'UNICEF, plus de 230 millions de femmes et de filles vivant aujourd'hui ont subi une forme d'excision. En Suisse, selon FGMhelp, plus de 20 000 filles et femmes sont concernées ou menacées. Environ 2 900 d'entre elles vivent dans le canton de Zurich.

Dans certaines communautés, l'excision est profondément ancrée. En Somalie, par exemple, 98% des femmes sont excisées. Comment ces femmes réagissent-elles à ces discussions?

Il arrive régulièrement que des femmes viennent nous parler pour la première fois de l'excision, de leur corps ou de leur intimité. Beaucoup d’entre elles n’avaient eu jusqu’alors que peu accès à l’information. Mais au fil de la discussion, la plupart se rendent compte que l’excision est liée à leurs maux, qu’elle est source de souffrance et qu’elle a des conséquences sur leur santé. Beaucoup osent alors remettre en question cette tradition.

L'excision est pratiquée depuis des générations dans certaines communautés. Pourquoi les femmes commencent-elles à remettre cette pratique en question?

Ce sujet est de plus en plus d'actualité. Grâce à la numérisation et à l'amélioration du niveau d'éducation dans les pays d'origine, les femmes ont davantage de possibilités de s'informer. Le fait qu'elles vivent en Suisse peut également y contribuer. De plus, les actions de sensibilisation et de prévention ont été renforcées en Suisse. Nous essayons ici d'atteindre directement les personnes originaires de pays où le taux de excision est élevé.

Comment justifie-t-on l’excision?

Cela varie selon les communautés. On ne peut pas généraliser en fonction d'un pays, d'un continent ou d'une religion. De nombreux arguments trouvent leur origine dans les structures patriarcales – notamment l’idée qu’une femme doit prouver sa virginité ou sa pureté. Il s’agit souvent d’une question d’appartenance sociale, de reconnaissance par la société ou d’aptitude au mariage. Il n’y a pas non plus d’âge type auquel une fille est excisée; cela dépend également beaucoup de la communauté.

Quel est le risque que des filles soient excisées en Suisse?

Il n’existe pas de chiffres fiables à ce sujet. Depuis la création de notre service, nous n’avons eu connaissance d’aucun cas d’excision dans le canton de Zurich. Ni d’une fille excisée en Suisse, ni d’une fille vivant en Suisse et emmenée à l’étranger pour y subir une excision. Lors des consultations, nous demandons toujours aux femmes si elles ont des filles. Celles qui en ont se prononcent toutes clairement contre leur excision. Le fait d’être chez nous, dans un lieu où elles peuvent remettre en question cette pratique de manière critique, leur donne souvent du courage.

Nous précisons également aux parents que l’excision est punissable en Suisse depuis 2012. L'Office fédéral de la santé publique met à disposition à ce sujet une lettre de protection en plusieurs langues, qui rappelle la situation juridique. Ce document a pour but d’aider les familles et les jeunes filles à résister à la pression sociale et familiale exercée au sein de leurs communautés, tant dans leur pays d’origine que dans la diaspora. Le fait de savoir qu’ils s’exposent à une peine d’emprisonnement peut aider les parents à justifier leur décision auprès de leurs proches ou de leur famille.

Comment les personnes extérieures peuvent-elles savoir qu'une jeune fille risque d'être excisée?

Il existe des signaux d'alerte. Tout d'abord, bien sûr, le fait que la famille soit originaire d'un pays où le taux de excision est élevé – surtout si l'on sait que la mère et les sœurs sont elles aussi excisées. Il faut également être attentif lorsqu’un long voyage est prévu et qu’une jeune fille évoque, par exemple, une cérémonie particulière qui va avoir lieu. Ou lorsqu’elle exprime une grande angoisse à l’idée de ce voyage. Mais attention à ne pas la stigmatiser!

Et que faut-il faire en cas de soupçon?

Nous recevons régulièrement des demandes de la part d'écoles ou de garderies qui ont des soupçons ou des doutes. Nous apprécions beaucoup ces demandes et conseillons à tout le monde de nous contacter en premier lieu avant, par exemple, de s'adresser à la police. Ensemble, nous pouvons évaluer la situation et donner des conseils pour aborder le sujet avec les parents.

Nous en avons tiré de bonnes conclusions. Les professionnels nous ont souvent fait savoir que les parents étaient reconnaissants qu'on leur ait abordé ce sujet et qu'ils aient pu s'exprimer à ce sujet. Tous se sont clairement prononcés contre l’excision.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.