L'incendie qui a ravagé un entrepôt dans la zone industrielle de Vufflens-la-Ville (VD) dans la nuit de jeudi à vendredi est maîtrisé. Une trentaine de pompiers et une dizaine d'engins étaient encore sur place vendredi dans la matinée.

Les pompiers ont combattu les flammes toute la nuit dans la zone industrielle de Vufflens-la-Ville.

Incendie à Vufflens-la-Ville «Beaucoup de gens étaient inquiets et pensaient que des forêts vaudoises brûlaient»

«Les forces sur place mènent actuellement des travaux de 'détassage', qui consistent à déblayer et soulever les matériaux ayant brûlé pour éteindre les foyers résiduels qui se trouvent en dessous», a expliqué vendredi le major Christophe Huet, responsable de la centrale 118, à Keystone-ATS.

Au total, une centaine de pompiers et une vingtaine de véhicules ont combattu les flammes. Des renforts, la plupart venus de la région lausannoise, leur ont prêté main-forte, tout comme les pompiers de la compagnie industrielle (CIMO) de Monthey (VS), venus sur place avec leur «Bison».

«Cet engin est capable de diffuser de l'eau en jets très puissants, afin de rabattre les fumées et de préserver les structures métalliques du bâtiment», a indiqué Christophe Huet.

Toujours debout

«Le bâtiment ne s'est pas du tout effondré. Il est désormais possible pour quelques personnes d'y rentrer avec des engins de chantiers», a-t-il ajouté. La nature exacte des matériaux partis en flammes demeure inconnue, mais il s'agit a priori de «matériaux de recyclage déposés en vrac», a encore précisé Christophe Huet.

L'incendie s'est déclaré jeudi vers 20h30. Une importante colonne de fumée noire, visible loin à la ronde s'en est dégagée. Le sinistre n'a pas fait de victimes, ni parmi les civils, ni parmi les pompiers.

L'Ouest lausannois enfumé

Un problème d'émanation de fumée a cependant eu lieu durant la nuit. «Le vent a tourné vers minuit, occasionnant des fumées résiduelles sur tout l'Ouest lausannois», a poursuivi le major Huet. La centrale 118 a enregistré 1200 appels durant la journée de jeudi, la plupart à partir de 20h30. Les téléphones ont sonné jusque vers 03h00 du matin. «Nous avons dû rassurer la population, beaucoup de gens étaient inquiets et pensaient que des forêts vaudoises brûlaient», souligne Christophe Huet.

Vendredi dans la matinée, une odeur âcre flottait encore sur l'Ouest lausannois et jusqu'à Préverenges, au bord du Léman. Un léger voile de fumée était encore visible. Le vent qui se levait en fin de matinée devait toutefois pouvoir les dissiper, a indiqué Christophe Huet.

Aucune information n'était pour l'heure disponible sur les causes du sinistre. L'entrepôt se trouvant proche des voies de chemin de fer, le trafic ferroviaire entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz a été interrompu durant une partie de la soirée.