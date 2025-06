Sur la messagerie X, la Confédération a appelé Israël et l'Iran «à faire preuve de la plus grande retenue et à revenir à la voie diplomatique». La Suisse condamne toute attaque militaire en violation de la Charte des Nations Unies et du Droit international, écrit le Départemement fédéral des affaires étrangères.

#MoyenOrient | La #Suisse condamne toute attaque militaire en violation de la Charte des #NationsUnies et du #DroitInternational.



Nous appelons #Israël et l’#Iran à faire preuve de la plus grande retenue et à revenir à la voie diplomatique.



Nous suivons la situation de près.… — EDA - DFAE (@EDA_DFAE) June 13, 2025

«Nous suivons la situation de près. Notre personnel sur place est en sécurité», ajoute le DFAE. L'Iran a convoqué vendredi l'ambassadrice de Suisse à Téhéran, la Confédération représentant les intérêts américains faute de relations diplomatiques avec les Etats-Unis, alliés d'Israël, à la suite de frappes israéliennes, selon un média iranien d'Etat.

«Au cours de cette convocation, la République islamique d'Iran a fait part de sa profonde indignation et transmis ses vives protestations face à cette agression d'Israël et au soutien que lui apportent les Etats-Unis», a indiqué l'agence de presse officielle Irna.