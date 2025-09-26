  1. Clients Privés
Proche-Orient Berne clarifie les étapes pour accueillir des enfants de Gaza

ATS

26.9.2025 - 12:58

Après le Département fédéral de justice et police (DFJP) jeudi, le Conseil fédéral a confirmé vendredi son intention d'accueillir en Suisse une vingtaine d'enfants blessés de la bande de Gaza. Quelques cantons participent à cette opération humanitaire, précise-t-il.

Au moins 4000 enfants malades doivent être évacués de la bande de Gaza, selon l'OMS (image d'illustration).
Au moins 4000 enfants malades doivent être évacués de la bande de Gaza, selon l'OMS (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

26.09.2025, 12:58

26.09.2025, 13:02

«Les acteurs fédéraux et cantonaux travaillent en étroite collaboration avec l'OMS, Médecins Sans Frontières (MSF) et la Rega pour préparer le départ de la bande de Gaza, le transfert et l'arrivée en Suisse ainsi que le transport dans les différents hôpitaux», indique le gouvernement dans un communiqué. La date des évacuations n'est pas encore connue.

Une procédure d'asile sera engagée en Suisse pour les enfants et les membres de leur famille qui les accompagnent. La Confédération prendra en charge les frais de coordination et de transport. Les frais médicaux doivent eux être financés par les cantons ou les hôpitaux sur une base volontaire.

Parmi les 19'000 personnes devant être évacués qui figurent sur les listes de patients de l'OMS, 4000 sont des enfants. Le nombre réel de Gazaouis souffrant de problèmes de santé graves est bien plus élevé, selon l'OMS.

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis avait déjà évoqué mercredi lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York la décision du Conseil fédéral d'accueillir des enfants malades de Gaza. Le nombre de 20 enfants avait ensuite été avancé sur la SRF sans que le DFJP ne confirme ce chiffre.

