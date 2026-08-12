La Suisse a accordé une aide d'urgence d'un million de francs à la Colombie à la suite du séisme survenu lundi. Cette aide financière servira à l'achat de denrées alimentaires, à la mise en place d'hébergements temporaires et à l'approvisionnement en eau.

La Confédération n'enverra pas d'équipe de sauveteurs en Colombie. Elle entend renforcer les capacités humanitaires locales plutôt que faire venir des experts depuis la Suisse.

La Confédération n'enverra en revanche pas d'équipe de la Chaîne suisse de sauvetage avec des chiens en Colombie, a déclaré mercredi l'ambassadeur adjoint Fabian Hayoz à la radio alémanique SRF. Son objectif est de renforcer les capacités humanitaires locales plutôt que de faire venir des experts depuis la Suisse.

Selon le diplomate, la Suisse est prête à apporter son aide, même à court terme. Elle met en place un programme d’aide à la demande du ministère colombien des Affaires étrangères.

L'aide d'urgence d'un million de francs comprend des moyens financiers destinés à l'alimentation, à l'hébergement temporaire ainsi qu'au soutien en matière d'hygiène de l'eau. La Suisse étant déjà très présente dans la région du Chocó, particulièrement touchée, l'aide a pu être adaptée «rapidement et sans complication» avec les partenaires locaux, a souligné M. Hayoz.

La situation est d’autant plus compliquée que le gouvernement du nouveau président colombien Abelardo de la Espriella n’est en fonction que depuis quelques jours. De plus, les informations manquent pour de nombreuses zones reculées.

Deux millions de l'UE

L'UE a pour sa part annoncé dans la matinée avoir débloqué deux millions d'euros pour venir en aide à la Colombie. «Tandis que les opérations de recherche et de secours se poursuivent, l'UE apporte son soutien à la Colombie partout où cela est possible», a assuré mercredi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen dans une publication sur X.

Bruxelles avait déjà annoncé lundi mobiliser son service satellitaire Copernicus pour faciliter les opérations de secours. Le tremblement de terre d'une magnitude de 7,4, survenu lundi en début de matinée avec pour épicentre le département pauvre du Choco, sur la côte Pacifique, a causé d'importantes destructions dans l'ouest du pays. Il a fait au moins 216 morts et a rasé des pâtés de maisons entiers. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence au niveau national.