Berne et Bruxelles ont fait part d'une avancée dans les négociations sur leurs futures relations. Le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic ont annoncé un progrès dans le dossier de la recherche.

Le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic (à gauche) et le conseiller fédéral Ignazio Cassis en janvier lors d'une rencontre en marge du WEF à Davos (archives). ATS

ATS

Les deux responsables ont eu un entretien téléphonique. Dans des messages publiés sur la plateforme X, ils ont annoncé un progrès sur le programme Horizon. Les détails n'étaient pas connus dans l'immédiat.

M. Sefcovic a parlé d'une discussion productive avec M. Cassis. Il s'est dit heureux que des progrès significatifs aient été réalisés sur les questions institutionnelles et les aides d'Etat ainsi que sur un accord transitoire pour la participation de la Suisse à Horizon.

Dans le même temps, le commissaire européen a nuancé ses propos en affirmant qu'il était important de maintenir l'élan des discussions sur la libre circulation des personnes. La controverse entre Bruxelles et Berne porte notamment sur l'aménagement exact des mesures d'accompagnement en faveur de la protection des salaires en Suisse.

De son côté, M. Cassis, toujours sur X, a évoqué une bonne nouvelle concernant la participation de la Suisse aux prochains appels d'offres du Conseil européen de la recherche, responsable d'Horizon. Il a précisé s'être entretenu au téléphone avec M. Sefcovic lors de son voyage au Kirghizistan, qui s'est achevé mercredi.

Berne veut une association complète

Le ministre de l'économie et de la recherche Guy Parmelin a également fait part de sa satisfaction. Il a qualifié cette annonce d'étape importante pour la science, la recherche et l'innovation en Suisse et en Europe.

Le Vaudois a souligné que le Conseil fédéral continuait à viser une association complète de la Confédération à Horizon, rappelant que d'autres pays non membres de l'UE ont également obtenu ce statut.

misc, ats