blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis, s'exprime, lors de l'assemblée des délégués du Parti libéral-radical, PLR FDP Suisse, ce samedi 31 janvier 2026 au Centre International de Conférences (CICG) a Genève. (KEYSTONE/Martial Trezzini) KEYSTONE

Keystone-ATS Valérie Passello

ÉCONOMIE: Le président de l'Union syndicale suisse (USS) Pierre-Yves Maillard, accompagné de Daniel Lampart, chef économiste de la première organisation faîtière des syndicats suisses, et Gabriela Medici, co-secrétaire générale, présente mardi les nouvelles données sur la situation économique en Suisse et les priorités du syndicat pour 2026. Les conditions de travail se détériorent, avec une hausse des absences pour maladie et une pression accrue sur les travailleurs, estime l'USS, qui pointe un écart salarial à son niveau historique.

ÉCONOMIE: Christoph Mäder, président d'economiesuisse, et Monika Rühl, directrice, ont rendez-vous avec la presse mardi pour présenter les priorités de l'organisation faîtière des entreprises suisses pour 2026. Plusieurs objets soumis à votation, jugés déterminants pour l'attractivité du site économique suisse, seront également abordés. Dans un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques et un ralentissement de la croissance, l'économie suisse fait face à une pression accrue, en particulier sur les exportations, estime l'organisation.

ÉTATS-UNIS: Le Congrès américain s'apprête à voter mardi pour mettre fin à la paralysie budgétaire, après trois jours de blocage provoqués par le refus des démocrates de financer la police de l'immigration. Le président américain Donald Trump a exhorté lundi la chambre des représentants à mettre fin à ce «shutdown» partiel «sans délai». Une commission de la chambre s'est prononcée lundi soir pour faire avancer ce texte vers un vote dans l'hémicycle, attendu mardi. En cas d'approbation, le texte se dirigerait vers Donald Trump pour une promulgation dans la foulée qui lèverait le blocage.

FOOTBALL: Deux des quarts de finale de la Coupe de Suisse de football se disputeront mardi soir. Les trois équipes rescapées romandes sont en lice. En quête depuis 2015 d'un 14e sacre dans la compétition, le FC Sion se déplace à Zurich pour défier Grasshopper dès 20h30. Pensionnaires de Challenge League, Neuchâtel Xamax et Yverdon-Sport se mesureront quant à eux à 19h30 dans la capitale neuchâteloise.

Vu dans la presse

TRANSPORT: La participation du conseiller fédéral Ignazio Cassis à la réunion de son parti, le PLR, samedi à Genève a coûté 11'000 francs, a calculé mardi 20 Minuten. Le ministre des affaires étrangères s'est rendu de Berne à Genève, puis à Lugano (TI), à bord de l'avion du Conseil fédéral, avant que l'appareil ne retourne à Berne. L'avion a ainsi passé une heure et demie dans les airs.

Selon le Département fédéral de la défense (DDPS), une heure de vol avec le Cessna Citation Excel coûte 7200 francs, ce qui représente un coût total d'environ 10'800 francs. Les coûts liés au temps d'attente au sol ne sont pas pris en compte, a déclaré le DDPS au portail d'informations.

CONSOMMATION: Les prix en Suisse sont 35% plus chers, en moyenne, qu'en France, indiquent mardi 24 Heures et la Tribune de Genève, reprenant une enquête de la Fédération romande des consommateurs (FRC). L'organisation de défense des consommateurs a comparé entre la fin 2024 et le début 2025, en temps réel, près d'une centaine d'articles sur 20 sites de multinationales dans les deux pays.

Les écarts les plus marqués concernent l'habillement, qui est, en moyenne, 50% plus onéreux en Suisse, avec un surcoût montant jusqu'à 93% pour certaines marques. Mais quelques produits restent moins chers en Suisse qu'en France. Il s'agit des appareils électroniques, des cigarettes ou de l'essence. «Contrairement à d'autres secteurs, les marques d'électronique ne pratiquent pas systématiquement de majoration artificielle des prix en Suisse», explique Sevan Pearson, responsable «économie» à la FRC.

DRAME DE CRANS-MONTANA: Un mois après le tragique incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), l'hôpital pédiatrique de Zurich est encore loin d'avoir retrouvé un fonctionnement normal, relève la médecin Kathrin Neuhaus, directrice du centre pour enfants brûlés, mardi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

Les jeunes gravement blessés se trouvent à différentes étapes de leur traitement, explique-t-elle. Ils ne seront tirés d'affaire que «lorsque toutes les plaies seront refermées, c'est-à-dire lorsque la peau blessée aura été entièrement remplacée par leur propre peau», ajoute-t-elle, précisant que le risque d'infection diminuera alors considérablement.

ADMINISTRATION: Le nouveau modèle salarial de la Confédération va avoir, dans un premier temps, un impact négatif sur le budget fédéral, avertissent mardi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. «Au cours de l'année d'introduction en 2027, des coûts supplémentaires nets de 10 millions de francs sont attendus pour l'ensemble de l'administration fédérale», déclare dans les journaux un porte-parole de l'Office fédéral du personnel (OFPER), soulignant que ce n'est qu'une première estimation.

Le nouveau modèle salarial vise à aligner davantage les salaires fédéraux, supérieurs à la moyenne, sur ceux du secteur privé. Comme les salaires augmentaient automatiquement chaque année dans le système précédent, l'évolution salariale, désormais plus modérée, devra être compensée par des salaires d'entrée plus élevés.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 03.02.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): décès du musicien américain Maurice White, fondateur du groupe américain de funk, soul et R&B Earth, Wind and Fire ("Fantasy", «September», «Boogie Wonderland», "Let's Groove").

- Il y a 20 ans (2006): le ferry égyptien Al Salam Boccaccio 98 fait naufrage en mer Rouge après un incendie à bord. La catastrophe fait un millier de victimes, alors que 378 occupants survivent.

- Il y a 20 ans (2006): décès du pianiste de jazz italien Romano Mussolini, le plus jeune fils du dictateur fasciste Benito Mussolini. Il était né en 1927.

- Il y a 50 ans (1966): la sonde spatiale soviétique Luna 9 se pose sur la Lune, réalisant le premier atterrissage en douceur sur le satellite de la Terre.

- Il y a 75 ans (1951): décès du pionnier allemand de la construction automobile August Horch, fondateur des entreprises «Horch» (1904) et «Audi» (1909).

Le dicton du jour

«Si le jour de la Saint-Blaise est serein, bon temps pour le grain».