La Suisse va envoyer son aide au Venezuela, frappé par deux puissants séismes ayant causé la mort d'une trentaine de personnes au moins. Une équipe composée de 80 secouristes, de huit chiens de recherche et de 18 tonnes de matériel va être dépêchée sur place.

Les deux séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont causé la mort d'une trentaine de personnes au moins et ont blessé 700 autres.

La mission de la Chaîne suisse de sauvetage est de «rechercher, dégager et secourir les victimes ensevelies sous les décombres à la suite du séisme», indique jeudi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS. L'espace aérien vénézuélien étant fermé à la plupart des compagnies européennes, des démarches sont actuellement en cours pour organiser un vol de transport dans les meilleurs délais.

Pour l'heure, il est prévu que l'équipe de secours parte de l'aéroport de Zurich à 02h00 dans la nuit de jeudi à vendredi, précise au 12h30 de la RTS Dominik Stillhart, délégué du Conseil fédéral à l’aide humanitaire. Une piste serait encore utilisable à l'aéroport international de Caracas. Le personnel humanitaire est en contact étroit et en coordination avec les autorités vénézuéliennes.

Le Conseil fédéral a exprimé ses pensées aux victimes et à leurs familles, ainsi qu'à l'ensemble de la population touchée. Selon le DFAE, aucune victime suisse n'a été signalée à ce stade, mais des vérifications sont en cours. A ce jour, cinq voyageurs suisses sont enregistrés sur l'application Travel Admin et environ 1000 personnes sont inscrites au registre des Suisses de l'étranger.

#Venezuela | #Switzerland stands with 🇻🇪 following the devastating earthquakes.



Our thoughts are with the victims, their families and all those affected. We extend our sincere condolences and wish the injured a swift recovery.



🇨🇭 stands ready to assist if requested. — Guy Parmelin (@ParmelinG) June 25, 2026

Le personnel de l'ambassade de Suisse est sain et sauf. La représentation reste opérationnelle, mais sera fermée jeudi pour des raisons de sécurité. Les ressortissants suisses sur place sont invités à suivre les consignes des autorités locales.

A signaler que Caritas suisse annonce avoir débloqué 100'000 francs d'aide d'urgence.