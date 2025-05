La Suisse ne signe pas la déclaration internationale pour autoriser une aide humanitaire immédiate dans la bande de Gaza ravagée par la guerre. Certains passages de la déclaration sont «trop imprécis», estime la Confédération. La Suisse a néanmoins attiré l'attention des autorités israéliennes sur leur responsabilité.

epa12124594 Des camions transportant de l'aide humanitaire attendent d'entrer dans la bande de Gaza au poste-frontière de Kerem Shalom, dans le sud d'Israël, le 22 mai 2025. Selon l'ONU, un demi-million de personnes, soit une personne sur cinq dans la bande de Gaza, sont menacées de famine, tandis que l'ensemble de la population de la bande de Gaza continue d'être exposée à un risque critique de famine après 19 mois de conflit, de déplacements massifs et de restrictions sévères de l'aide humanitaire. EPA/ATEF SAFADI KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Plus de 20 pays ont signé la déclaration à l'initiative de la Grande-Bretagne, écrivent jeudi les journaux de Tamedia. La Suisse partage en grande partie le contenu, mais elle est «trop imprécise» en ce qui concerne le soi-disant nouveau modèle de livraison de l'aide à Gaza, a fait savoir jeudi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), interrogé par Keystone-ATS.

Malgré plusieurs demandes concernant ce modèle, l'ambassade de Suisse à Tel Aviv n'a pas reçu d'informations concrètes de la part des autorités israéliennes. Sans celles-ci, il n'est actuellement pas possible de prendre position sur ce point de la déclaration.

Avec ce nouveau modèle, l'aide ne serait plus que distribuée en quelques endroits de Gaza – contrôlés par l'armée israélienne -, ce qui a suscité des critiques de la part de l'ONU. Les Etats signataires considèrent qu'il s'agit d'un danger pour la population ainsi que pour le rôle et l'indépendance de l'ONU. Ils ont donc exigé une aide nettement plus importante à Gaza.

La Suisse est également d'avis que les agences de l'ONU à Gaza doivent pouvoir exercer leur travail librement et sans entrave, ajoute le DFAE. Israël est tenu de respecter le droit international humanitaire. Le DFAE fait référence aux Conventions de Genève. L'ambassade suisse à Tel Aviv l'a clairement fait savoir aux autorités israéliennes cette semaine.