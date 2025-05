La police bernoise a dû déployer d'importants moyens samedi pour contrer une manifestation non autorisée contre la guerre à Gaza. Près de 2000 personnes s'étaient réunies dans la capitale fédérale.

Les manifestants ont notamment exigé l'arrêt immédiat de toutes les coopérations militaires, économiques, culturelles et académiques "avec l'Etat génocidaire israélien". ATS

Keystone-SDA ATS

Alors que les manifestants ont déambulé sans heurts de la place de la gare, où ils s'étaient réunis, jusqu'au pont de Kirchenfeld, via la Place fédérale, la police les attendait à l'entrée du pont, a constaté une journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS. Cette dernière a utilisé des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc pour empêcher les manifestants de traverser.

Ces derniers ont répliqué avec des feux d’artifice, lançant divers projectiles contre les forces de l’ordre, et scandant des slogans comme «Free, free Palestine» (libérez la Palestine) et «Switzerland, you can't hide» (Suisse, tu ne peux pas te cacher). Des façades et autres murs ont en outre été sprayés au long du parcours.

De retour à la gare, la police a finalement utilisé un canon à eau, mais quelques centaines de manifestants ont continué leur action, perturbant largement le trafic.

Aucune demande d'autorisation pour la manifestation n'avait été déposée auprès de la ville de Berne, a indiqué cette dernière à Keystone-ATS. Les manifestants ont notamment exigé l'arrêt immédiat de toutes les coopérations militaires, économiques, culturelles et académiques «avec l'Etat génocidaire israélien».