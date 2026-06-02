Le Grand Conseil bernois souhaite que la qualité du sperme chez les jeunes hommes fasse l'objet d'un suivi à l'échelle nationale. Il a accepté mardi par 87 voix contre 62, issues essentiellement de l'UDC, une motion transformée en postulat en faveur d'une étude sur cette problématique.

Il apparaît que le déclin de la qualité du sperme est davantage associé à des facteurs liés à l'environnement et au mode de vie qu'à des facteurs génétiques (image symbolique). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Ils ne vont pas bien ces petits nageurs», a lancé d'emblée l'auteur de l'intervention parlementaire, le député des Vert'libéraux Romeo Arnold. L'élu relève que plusieurs études font état d'une baisse de la qualité du sperme en Europe et Amérique du Nord. Il existe des différences régionales en Suisse dans les spermogrammes.

Le député demandait que le gouvernement présente un rapport sur la qualité des spermatozoïdes des jeunes hommes vivant dans le canton de Berne. Pour la majorité du Parlement comme pour le gouvernement, une étude sur cette thématique au niveau cantonal ne serait pas suffisamment pertinente.

Rapport au niveau national

Le Conseil-exécutif a proposé au Parlement d'adopter cette motion sous forme de postulat afin de pouvoir défendre au niveau fédéral l'élaboration d'un rapport. Pour le conseiller d'Etat Pierre Alain Schnegg, seule une analyse systématique à l'échelle nationale pourrait être pertinente.

«Une étude exhaustive de cette problématique complexe nécessite un volume important de données pour disposer de résultats statistiquement fiables», a ajouté le directeur de la santé. «Cela mobiliserait du temps et des ressources considérables sans garantir nécessairement le succès de cette démarche». Lors du vote, l'UDC a refusé le postulat.

Zones rurales

Il apparaît que le déclin de la qualité du sperme est davantage associé à des facteurs liés à l'environnement et au mode de vie qu'à des facteurs génétiques. L'exécutif bernois mentionne une récente étude qui met en évidence des disparités régionales. Une faible qualité spermatique se situe par exemple entre Berne et Thoune.

Ce territoire se caractérise par un environnement rural comportant une forte proportion de surfaces agricoles. A ce sujet, d'autres études avaient déjà pointé une potentielle influence négative des activités agricoles sur la qualité du sperme des habitants des régions rurales par opposition aux zones urbaines.