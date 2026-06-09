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Bienne Relabellisation pour les 30 ans du bilinguisme officiel

ATS

9.6.2026 - 18:38

Bienne a inscrit officiellement le bilinguisme dans le Règlement de la ville le 9 juin 1996, soit il y a exactement 30 ans. L'administration municipale a annoncé mardi avoir officiellement obtenu une nouvelle fois le Label du bilinguisme.

Près de 45% des Biennois ont le français comme langue officielle (photo prétexte).
Près de 45% des Biennois ont le français comme langue officielle (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

09.06.2026, 18:38

09.06.2026, 18:46

«Beaucoup plus qu'un symbole, le bilinguisme est une identité», a souligné la maire Glenda Gonzalez Bassi devant la presse. Pour elle, Bienne représente «une passerelle entre langues et les cultures».

Le Forum du bilinguisme procède tous les cinq ans environ à une relabellisation. Il mesure la qualité du bilinguisme à trois niveaux: les prestations et la communication externe, la composition et les compétences linguistiques du personnel ainsi que la communication interne et la culture linguistique.

L'équilibre est presque atteint à Bienne, avec 44,8% des personnes parlant le français comme première langue et 55,2% l'allemand. La répartition est pratiquement la même dans l'administration, puisque 55,9% des collaborateurs ont l'allemand comme langue officielle et 44,1% le français.

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