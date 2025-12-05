  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Dès le 14 décembre Bientôt des trains directs de Brigue (VS) vers l'Allemagne

ATS

5.12.2025 - 12:18

Les voyageurs suisses pourront bientôt profiter de nouvelles liaisons directes vers l'Allemagne. Des trains relieront pour la première fois Brigue (VS) à Mannheim, Francfort ou encore Berlin dès l'entrée en vigueur du nouvel horaire CFF le 14 décembre.

De nouveaux trains directs relieront Brigue (VS) à l'Allemagne dès l'entrée en vigueur du nouvel horaire CFF, le 14 décembre (image d'illustration).
De nouveaux trains directs relieront Brigue (VS) à l'Allemagne dès l'entrée en vigueur du nouvel horaire CFF, le 14 décembre (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

05.12.2025, 12:18

05.12.2025, 12:21

«Ces dix dernières années, le nombre de voyageuses et de voyageurs transfrontaliers a augmenté de plus de 50% rien qu’entre la Suisse et l’Allemagne», constatent les CFF dans un communiqué vendredi. La compagnie ferroviaire étoffe ainsi son offre de liaisons directes entre les deux pays, qui sont actuellement au nombre de 50 par jour et par direction environ.

La grande nouveauté concerne le Valais, puisque le canton bénéficiera de plusieurs nouvelles lignes directes. Outre le train qui reliera Brigue à la capitale allemande, des relations connecteront notamment Hambourg, Dortmund et Cologne à la ville haut-valaisanne.

«Les touristes qui voyagent avec des bagages apprécient ces liaisons directes, qui permettent aux amateurs de ski allemands de se rendre en Valais sans changer de train», expliquent encore les CFF.

Le lancement de cette nouvelle offre sera marqué par le baptême d'un nouvel ICE le dimanche 14 décembre. Le train sera doté du nom de «Matterhorn». Outre-Sarine, un autre train – baptisé «Giruno» ce vendredi 5 décembre – inaugurera les nouvelles liaisons entre Bâle et Hambourg.

Les plus lus

Harry glisse un tacle à Donald Trump lors d'un talk-show
Le Conseil fédéral fait une fleur aux hauts revenus
Un scooter dépasse une voiture et heurte une fillette
Fin de saison pour le Slovène Rok Aznoh, victime d'une terrible chute
Risque «d'effacement civilisationnel» de l'Europe