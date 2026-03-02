Les Suisses vont-ils sentir la guerre dans leur porte-monnaie ?

L'escalade au Proche-Orient a des conséquences économiques immédiates: la hausse des prix de l'énergie, l'affaiblissement des actions des compagnies aériennes et le renforcement du dollar pourraient également peser sur les ménages et les entreprises suisses.

Le conflit au Proche-Orient se fait également sentir en Suisse. KEYSTONE

Le 28 février, les Etats-Unis et Israël ont attaqué militairement l'Iran - dans le but déclaré d'un changement de régime. Le chef religieux iranien Ali Khamenei a été tué lors de ces attaques. Téhéran parle d'une déclaration de guerre ouverte, a annoncé des représailles et a déjà répliqué.

Cela n'a pas seulement des répercussions importantes sur la politique et la vie des gens sur place. L'économie mondiale - et donc aussi notre économie suisse - pourrait souffrir de la guerre. Les premiers symptômes du conflit sont visibles à la bourse.

Le mazout et l'essence s'envolent

«Pour les consommateurs, certaines choses peuvent maintenant devenir plus chères», explique Jeffrey Hochegger, stratège en placements chez Raiffeisen. Un point critique est le détroit d'Ormuz. Ce détroit est un goulet d'étranglement mondial: environ 20 à 25% du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) mondial sont transportés par cette voie maritime. Une escalade, voire un blocage, aurait de graves conséquences pour l'économie mondiale. Pour l'heure, l'avenir du détroit d'Ormuz n'est toutefois pas clair.

Des répercussions se font déjà sentir. Hochegger déclare: «Les prix de l'essence augmentent et les frais de chauffage aussi». On l'avait déjà vu lors de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Là aussi, les prix de l'essence ont été rapidement adaptés en Suisse.

Si l'on jette maintenant un coup d'œil sur les prix, on constate qu'ils ont augmenté: le mazout passe du 1er mars au 2 mars de 99,42 à 110,49 francs les 100 litres. Pour le moment, l'indice des prix de l'essence se situe à 1,68 franc par litre pour le sans plomb 95. On ne constate pas de différence par rapport au mois précédent Mais les stations-service Coop ont toutefois déjà augmenté leurs prix et se situent désormais à 1,75 franc par litre de sans plomb.

Les compagnies aériennes baissent en bourse

Ce n'est pas seulement pour l'essence et le mazout que Hochegger voit une augmentation des prix pour les consommateurs. «Le secteur du tourisme va certainement répercuter les coûts sur les consommateurs. Les actions des compagnies aériennes comme Lufthansa sont sous pression à la bourse». Les titres de Lufthansa perdent près de 7%. La compagnie aérienne Delta enregistre également une perte de 6,8 pour cent. Emirates a enregistré une perte de 3 pour cent au cours des cinq derniers jours.

Mais les effets du conflit ne se font pas seulement sentir dans les airs, mais aussi au sol. Hochegger déclare: «L'industrie automobile devrait également subir des pertes à la bourse». Stellantis, par exemple, est à moins 4,28%. Le constructeur automobile, avec des marques comme Fiat, Opel et Jeep, souffre de la hausse des prix des matières premières. Les conséquences peuvent se répercuter sur la bourse.

À la bourse, le prix du pétrole augmente, l'or reste sûr

Les marchés ont immédiatement réagi. Dès le début de la matinée de lundi, le baril de pétrole Brent de la mer du Nord coûtait environ 80 dollars américains. Cela correspond à une hausse d'environ 10% depuis vendredi dernier et à un renchérissement de 27% depuis le début de l'année, selon Hochegger.

Si les Gardiens de la révolution iraniens ferment le détroit d'Ormuz, le prix du pétrole pourrait encore fortement augmenter. Hochegger pense qu'«une hausse de plus de cent dollars par baril est envisageable en cas de fermeture complète et prolongée du détroit d'Ormuz». Mais le niveau actuel a déjà un effet inflationniste: «La hausse des prix de l'énergie touche les consommateurs et les entreprises du monde entier - avec des pertes conjoncturelles sensibles», explique Hochegger.

Jeffrey Hochegger est stratège en placements chez Raiffeisen. Il voit un impact évident du conflit en Iran sur l'économie suisse. raiffeisen.ch

Mais la situation n'est pas mauvaise partout à la bourse. «L'or reste demandé en tant que valeur refuge et diversificateur de portefeuille. La demande structurellement élevée reçoit un coup de pouce supplémentaire avec le déclenchement de la guerre», explique Hochegger. Certes, il faut s'attendre ici aussi à des fluctuations plus fortes à court terme - mais les attentes restent orientées vers une hausse des cours.

L'économie américaine est robuste

Qu'en est-il des États-Unis ? Hochegger déclare: «Le dollar est toujours fort en cas de guerre». Il faut toutefois relativiser cette évolution, car le dollar a perdu environ 13% par rapport au franc l'année dernière.

L'économie américaine s'est montrée très robuste. Malgré les droits de douane et les fluctuations dues aux attaques au Venezuela et maintenant en Iran, les marchés sont stables. Hochegger déclare: «Les perspectives des entreprises sont intactes, l'économie américaine se porte bien et en Europe, l'inflation est maîtrisée. Je ne pense donc pas que nous verrons une chute immédiate des cours». Une grande inconnue reste toutefois la question de ce qui se passe avec le prix du pétrole.

En résumé: Les perdants sont clairement l'industrie automobile, l'industrie du tourisme avec les compagnies aériennes et l'industrie des transports en ce qui concerne les prix du pétrole et du gaz. Néanmoins, il reste maintenant à voir comment les prix vont évoluer. «Les investisseurs devraient toutefois se préparer à des fluctuations plus importantes dans un avenir proche».