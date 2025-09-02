  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Berne Bilan positif du centre de formation pour réfugiés à Bellelay

ATS

2.9.2025 - 12:38

Le conseiller fédéral Beat Jans a visité mardi à Bellelay (BE) le centre de formation d'auxiliaire de la santé de la Croix-Rouge suisse (CRS) destiné aux réfugiés. Ce projet pionnier dans le domaine de l'intégration au marché de l'emploi des personnes réfugiées pourrait être étendu à d'autres cantons et à la Confédération.

Le conseiller fédéral Beat Jans s'est dit impressionné par la volonté d'apprendre des personnes participant au programme de formation à Bellelay,
Le conseiller fédéral Beat Jans s'est dit impressionné par la volonté d'apprendre des personnes participant au programme de formation à Bellelay,
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 12:38

02.09.2025, 14:11

Ce programme vise également à atténuer la pénurie de personnel qualifié qui touche le secteur de la santé. Cette formation sur 20 mois combine l'apprentissage intensif du français avec une expérience pratique. Vecteur d’insertion, ce programme est sanctionné par l’obtention d’un diplôme d'auxiliaire de santé de la CRS.

«Les premières expériences sont très prometteuses», a souligné le conseiller fédéral après avoir rencontré des participants et visité Bellelay et le site de formation pratique à Tramelan. «Ce modèle peut servir d'exemple aux autres cantons et à la Confédération», a ajouté Beat Jans, soulignant l'importance de prendre en compte l'intégration dès l'arrivée des requérants d'asile.

Au cours de ces seize derniers mois, une centaine de personnes ont été admises à ce centre de formation. Elles suivent divers modules de formation comprenant des cours de langues intensifs, des stages dans des institutions et l'acquisition de savoirs et de vocabulaire spécialisés.

Lieu d'intégration

«Le succès est bel et bien au rendez-vous», a souligné d'emblée le conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg, à l'origine de ce projet. «Cette ancienne abbaye est un lieu d'intégration et d'espoir», a poursuivi le directeur de la santé, des affaires sociales et de l'intégration.

«A Belellay, l'intégration n'en reste pas à la théorie», a ajouté le conseiller d'Etat ajoutant que ce programme a permis à plus de 100 personnes d'aborder une nouvelle vie. Pour Pierre Alain Schnegg, ce modèle d'intégration, qui répond à une volonté politique et aux besoins sociaux ,doit être déployé dans toute la Suisse. Un second projet a vu le jour à Ringgenberg près d'Interlaken début août.

Comme un internat

L'essentiel du cursus se déroule dans l’établissement de Bellelay, permettant aux participants de créer une dynamique d'apprentissage. Les locaux sont adaptés à la vie de groupe et offrent la possibilité de se retirer pour étudier dans des salles prévues à cet effet.

La majorité des participants vivent dans le centre de formation de Bellelay pendant la durée de leur formation. Le centre fonctionne comme un internat, mais les résidents font eux-mêmes la cuisine et le ménage. Il y a très peu d'abandons, entre 4 et 5 sur la centaine de participants.

Venant de Kinshasa, Andrea-Frida Mayala a évoqué son stage dans le home des Lovières à Tramelan (BE), soulignant son intérêt mais aussi sa volonté de terminer cette formation."J'aimerais travailler dans le domaine des soins", a-t-elle souhaité en ajoutant que sa formation s'achèvera au mois de mars.

Les plus lus

Une carte dans le bureau d'un général de Poutine suscite le débat
Alain-Fabien relance la guerre fratricide chez les Delon !
L’eau va disparaître : un célèbre lieu de vacances tire la sonnette d'alarme
Le transfert de Manuel Akanji à l'Inter Milan fait jaser !
«Sept ans d'horreur et d'enfer...» - Gérard Depardieu encore dans la tourmente
En 2026, la famille royale norvégienne affrontera le pire scandale de son histoire