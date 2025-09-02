Le conseiller fédéral Beat Jans a visité mardi à Bellelay (BE) le centre de formation d'auxiliaire de la santé de la Croix-Rouge suisse (CRS) destiné aux réfugiés. Ce projet pionnier dans le domaine de l'intégration au marché de l'emploi des personnes réfugiées pourrait être étendu à d'autres cantons et à la Confédération.

Le conseiller fédéral Beat Jans s'est dit impressionné par la volonté d'apprendre des personnes participant au programme de formation à Bellelay, ATS

Keystone-SDA ATS

Ce programme vise également à atténuer la pénurie de personnel qualifié qui touche le secteur de la santé. Cette formation sur 20 mois combine l'apprentissage intensif du français avec une expérience pratique. Vecteur d’insertion, ce programme est sanctionné par l’obtention d’un diplôme d'auxiliaire de santé de la CRS.

«Les premières expériences sont très prometteuses», a souligné le conseiller fédéral après avoir rencontré des participants et visité Bellelay et le site de formation pratique à Tramelan. «Ce modèle peut servir d'exemple aux autres cantons et à la Confédération», a ajouté Beat Jans, soulignant l'importance de prendre en compte l'intégration dès l'arrivée des requérants d'asile.

Au cours de ces seize derniers mois, une centaine de personnes ont été admises à ce centre de formation. Elles suivent divers modules de formation comprenant des cours de langues intensifs, des stages dans des institutions et l'acquisition de savoirs et de vocabulaire spécialisés.

Lieu d'intégration

«Le succès est bel et bien au rendez-vous», a souligné d'emblée le conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg, à l'origine de ce projet. «Cette ancienne abbaye est un lieu d'intégration et d'espoir», a poursuivi le directeur de la santé, des affaires sociales et de l'intégration.

«A Belellay, l'intégration n'en reste pas à la théorie», a ajouté le conseiller d'Etat ajoutant que ce programme a permis à plus de 100 personnes d'aborder une nouvelle vie. Pour Pierre Alain Schnegg, ce modèle d'intégration, qui répond à une volonté politique et aux besoins sociaux ,doit être déployé dans toute la Suisse. Un second projet a vu le jour à Ringgenberg près d'Interlaken début août.

Comme un internat

L'essentiel du cursus se déroule dans l’établissement de Bellelay, permettant aux participants de créer une dynamique d'apprentissage. Les locaux sont adaptés à la vie de groupe et offrent la possibilité de se retirer pour étudier dans des salles prévues à cet effet.

La majorité des participants vivent dans le centre de formation de Bellelay pendant la durée de leur formation. Le centre fonctionne comme un internat, mais les résidents font eux-mêmes la cuisine et le ménage. Il y a très peu d'abandons, entre 4 et 5 sur la centaine de participants.

Venant de Kinshasa, Andrea-Frida Mayala a évoqué son stage dans le home des Lovières à Tramelan (BE), soulignant son intérêt mais aussi sa volonté de terminer cette formation."J'aimerais travailler dans le domaine des soins", a-t-elle souhaité en ajoutant que sa formation s'achèvera au mois de mars.