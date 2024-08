La diversité et la taille des populations d'insectes ont fortement diminué, surtout sur le Plateau, et le déclin se poursuit dans le Jura et les Alpes. Au total, près de 60% des espèces sont menacées ou potentiellement menacées en Suisse. 59 espèces d'abeilles sauvages (9,6%) ont déjà disparu.

ATS