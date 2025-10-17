  1. Clients Privés
Blatten 25 demandes approuvées par la commission des dons

ATS

17.10.2025 - 11:10

Vint-cinq demandes de soutien ont été approuvées par la commission des dons de Blatten, qui gère les fonds récoltés depuis l'effondrement du glacier du Birch le 28 mai. Environ 1,4 million de francs a ainsi été attribué, sur les quelque 68 millions récoltés.

Depuis l'effondrement du glacier du Birch qui a dévasté le village de Blatten, près de 68 millions de francs de dons ont été récoltés (image d'archive).
Depuis l'effondrement du glacier du Birch qui a dévasté le village de Blatten, près de 68 millions de francs de dons ont été récoltés (image d'archive).
Les demandes sont évaluées en continu par la commission des dons, qui s'est déjà réunie à deux reprises, expliquent les autorités valaisannes dans un communiqué vendredi. Au total, 46 demandes ont été déposées.

Après la catastrophe, «la plupart des habitants de Blatten ont tout perdu», rappelle le Canton du Valais. «Afin d'atténuer au moins les pertes financières, la population peut, par l'intermédiaire de la commune, soumettre des demandes de contributions de soutien à la commission des dons, en complément des prestations d'assurance», poursuit-il.

Les personnes privées, les associations, les coopératives, les indépendants et les petites entreprises peuvent prétendre à cette aide. Les revenus et le degré d'assurance sont notamment pris en compte lors de l'évaluation des demandes.

