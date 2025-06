Blatten : comment la situation s'est terriblement aggravée au cours des jours

C'est une catastrophe naturelle d'une ampleur historique: mercredi 28 mai, un gigantesque éboulement de glacier a enseveli le village haut-valaisan de Blatten. Après des jours d'espoir et d'angoisse, les habitants du Lötschental ont ainsi vu se réaliser le pire scénario auquel ils pouvaient s'attendre. Chronologie des événements.

Samedi 17 mai, dans l'après-midi : un éboulement se produit au Petit Nesthorn, au-dessus de Blatten. Les débris tombent sur le glacier du Birch, entraînant avec eux une petite section de ce dernier. La masse de gravats s'arrête environ 500 mètres en amont de la rivière Lonza, en dehors du village. Les autorités ferment deux sentiers de randonnée.

Samedi 17 mai, en soirée : les autorités communales ordonnent l'évacuation d'une partie de Blatten. Nonante-deux habitants et 16 visiteurs du village du Lötschental doivent quitter leurs logements. C'est d'abord la partie du village située au sud de la Lonza qui est concernée.

Lundi 19 mai, en matinée : l'évacuation continue. Environ 300 personnes sont désormais concernées. Les experts craignent un éboulement massif dans les heures ou les jours qui suivent. Jusqu'à trois millions de mètres cubes de matériaux peuvent déferler dans la vallée. Il pourrait même s'agir de cinq millions de mètres cubes de roches et de glace, selon le président de la commune de Blatten Matthias Bellwad. «Il y a cinq jours, personne n'aurait pensé qu'une montagne que nous admirons depuis des années et que nous considérions comme immuable puisse bouger», déclare-t-il lors d'une conférence de presse. Il exprime néanmoins son espoir: «Nous espérons que les gens pourront rentrer chez eux le plus rapidement possible.»

Lundi 19 mai, en soirée : une partie du sommet du Petit Nesthorn se détache. Il ne s'agit pas de l'événement majeur redouté, assure l'état-major régional de conduite du Lötschental. Entre 150'000 et 200'000 mètres cubes de roche se sont détachés par morceaux. Selon les mesures GPS, l'affaissement de la montagne s'était fortement accéléré la semaine précédente.

Le mouvement du glacier s'accélère

Mercredi 21 mai : la situation reste tendue. Comme la veille, de nouveaux petits éboulements se produisent. L'amas d'éboulis sur le glacier du Birch s'agrandit. Le fait que la montagne se détache par portions, sans causer de dommages directs dans la vallée, est le scénario le plus favorable selon les responsables.

Jeudi 22 mai : La pression augmente sur le glacier du Birch. Une accélération du mouvement est observée à l'avant du glacier, explique l'ingénieur Alban Brigger du service des dangers naturels du canton du Valais lors d'une conférence de presse. A l'aide d'images, il montre qu'un énorme cône d'éboulis s'est formé sur le glacier. Dans la soirée, une autre portion instable du Petit Nesthorn se détache.

Vendredi 23 mai : le glacier se déplace à nouveau plus rapidement. «Le mouvement du glacier est actuellement d'environ deux mètres par jour», a déclaré Jonas Jeitziner, responsable communication de l'état-major régional de conduite. Les experts ne craignent plus tant un éboulement avec de grandes quantités de roches du Petit Nesthorn, leurs inquiétudes se portent davantage sur le glacier. Le soir, le point culminant du Petit Nesthorn s'effondre.

Samedi 24 mai : nouveaux éboulements et avalanches de glace. La vitesse de déplacement du glacier augmente. Elle a doublé entre vendredi et samedi, atteignant environ 4 à 4,5 mètres par jour, selon l'état-major régional de conduite.

Dimanche 25 mai : le glacier continue de se déplacer en direction de la vallée. Des chutes de rochers et des avalanches de glace se produisent régulièrement, mais les matériaux n'atteignent pas encore le village de Blatten. Ils s'accumulent au niveau du glacier.

Lundi 26 mai : nouveaux éboulements. Les autorités annoncent que le glacier est toujours en mouvement, à une vitesse entre 2,5 et 3,5 mètres par jour. Le plus grand danger est que le glacier se détache en une seule fois.

Mardi 27 mai : les chutes de roche et de morceaux de glace augmentent de manière significative. Le front du glacier se déplace à une très grande vitesse, d'environ 10 mètres par jour, indique l'état-major régional de conduite.

Le pire scénario : état d'urgence décrété

Mercredi 28 mai : le canton du Valais déclare l'état d'urgence. Quelques heures plus tard, le pire des scénarios se produit: Blatten est en grande partie enseveli et détruit par une gigantesque avalanche de glace, de boue et d'éboulis. L'eau s'accumule ensuite au niveau du cône de déjection formé par l'écroulement du glacier, forme un lac qui inonde et submerge les maisons restantes. Un homme de 64 ans est porté disparu après l'accident. Une semaine plus tard, les recherches se poursuivent toujours pour le retrouver.

Jeudi 29 mai : les autorités craignent que le lac formé derrière le cône de déjection ne déborde, déclenchant une énorme lave torrentielle. Dès mercredi soir, certaines parties des villages de Wiler et Kippel sont aussi évacuées. A Gampel et Steg, dans la vallée du Rhône, des ponts ont été fermés ou démontés. Une intervention sur le cône de déjection, qui peut atteindre 100 mètres de haut par endroits, n'est pas possible, ni pour les militaires envoyés dans la zone sinistrée, ni pour les secouristes civils. La situation reste inchangée les jours suivants, car les masses de gravats sont trop instables.

Vendredi 30 mai : l'eau de la Lonza s'écoule sur l'énorme amas de gravats. Des ruisseaux et des petits lacs se forment sur le cône de déjection, réduisant le risque de vague torrentielle. Les communes situées en aval de l'éboulement dans le Lötschental, mais aussi dans la vallée du Rhône, se préparent néanmoins au pire. Des digues sont construites à Gampel et à Steg. La population a pour instruction de se préparer à une éventuelle évacuation.

Samedi 31 mai : la Lonza se fraie un chemin à travers le cône de déjection et s'écoule ensuite en direction du lac de barrage de Ferden. Le soir, le gouvernement cantonal ordonne l'ouverture des vannes, afin que le lac de barrage puisse continuer à servir de bassin de rétention en cas de débordement en amont.

Lundi 2 juin : les recherches pour retrouver le disparu reprennent. Parallèlement, le ministère public ouvre une enquête. Il s'agit de déterminer si le disparu a enfreint un ordre ou s'il se trouvait dans une zone où il était autorisé à séjourner, explique la procureure en charge du dossier.

