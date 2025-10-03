  1. Clients Privés
Blatten Le vice-président condamné pour avoir pénétré dans la zone interdite

ATS

3.10.2025 - 17:50

Le vice-président de Blatten (VS), la commune en grande partie rasée par l'effondrement du glacier du Birch le 28 mai, a été condamné par ordonnance pénale pour avoir pénétré dans la zone interdite, décrétée le 1er juin dernier. Le Ministère public du Haut-Valais recense une douzaine de dénonciations au total.

L'instance confirme que le vice-président de la commune, Martin Kegel, fait partie des personnes condamnées (photo d'illustration).
L'instance confirme que le vice-président de la commune, Martin Kegel, fait partie des personnes condamnées (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.10.2025, 17:50

03.10.2025, 18:05

«Certaines sont encore en cours, d'autres ont fait l'objet d'opposition. Les prévenus ont été condamnés à des peines pécuniaires», a répondu vendredi à Keystone-ATS le Ministère public valaisan, confirmant une information du Walliser Bote. Les personnes visées n'ont pas respecté les interdictions d'accès et de survol du village enseveli.

«Tout semble encore irréel». Blatten, entre désolation et désir de reconstruction

«Tout semble encore irréel»Blatten, entre désolation et désir de reconstruction

L'instance confirme que le vice-président de la commune, Martin Kegel, fait partie des personnes condamnées. «Aucun traitement de faveur ne lui a été accordé», est-il souligné. Selon le Walliser Bote, il a gravi le cône de débris le 28 juin. Il a été condamné à 30 jours-amende à 95 francs, à une amende de 700 francs et à des frais de procédure de 400 francs, toujours selon le journal.

