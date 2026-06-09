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Valais Crédits de 13,2 millions validés pour la route de Blatten

ATS

9.6.2026 - 09:48

Le Grand Conseil a validé mardi l'octroi de crédits supplémentaires pour les travaux de reconstruction de la route cantonale menant à Blatten. Le Parlement en a fait de même avec des mesures urgentes de remise en état. Au total, cela représente 13'225'000 de francs.

Le premier coup de pioche de la nouvelle route entre Wiler et Blatten a été donné le 28 avril dernier (ici le président de Blatten Matthias Bellwald (à gauche) et Franz Ruppen, le chef du Département valaisan de la mobilité, du territoire et de l'environnement).
Le premier coup de pioche de la nouvelle route entre Wiler et Blatten a été donné le 28 avril dernier (ici le président de Blatten Matthias Bellwald (à gauche) et Franz Ruppen, le chef du Département valaisan de la mobilité, du territoire et de l'environnement).
ATS

Keystone-SDA

09.06.2026, 09:48

09.06.2026, 09:57

Le principe du nouveau tracé de la route cantonale entre Wiler et Blatten a été défini sur la base de la carte des dangers établie par la Service des dangers naturels du canton.

Afin de boucler le chantier et les mesures de protection contre les dangers naturels pour 2029, le Canton avait adressé au Parlement, une demande de crédit supplémentaire, pour un montant de 6,1 millions de francs.

Concernant les mesures urgentes, notamment en lien avec les dangers naturels, ces mesures ont été réalisées à environ 60%. Un crédit supplémentaire pour le financement de ces subventions a ainsi été requis et désormais accepté pour le 95% des coûts globaux soit 7,125 millions de francs sur 7,5 millions.

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