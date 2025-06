KEYPIX - Une chapelle chrétienne se détache sur l'énorme avalanche provoquée par l'effondrement du glacier Birch, qui s'est abattue sur le fond de la vallée et a détruit le village de Blatten, à l'arrière, près du village de Wiler, à l'avant, en Suisse, le vendredi 6 juin 2025. Une grande partie du village de Blatten, situé dans la vallée du Loetschental, dans le canton du Valais, a été ensevelie sous des masses de glace, de boue et de rochers. De nombreuses maisons ont été détruites et une personne est portée disparue. Entre le 19 et le 28 mai, plusieurs millions de mètres cubes de rochers se sont détachés du Kleines Nesthorn, au-dessus de Blatten. Cela a créé un cône de débris de neuf millions de tonnes sur le glacier de Birch, qui s'est finalement effondré le 28 mai 2025. (KEYSTONE/Michael Buholzer)

