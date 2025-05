L'éboulement de Blatten dans le Lötschental (VS) pourrait avoir causé des dommages à hauteur de plusieurs centaines de millions de francs. C'est la somme que prévoit actuellement l'Association suisse d'assurances (ASA), même s'il est encore trop tôt pour procéder à des estimations précises des dégâts.

Une importante avalanche composée d'un mélange de glace, de roches, de neige et d'eau atteint le fond de la vallée à Wiler après l'effondrement du glacier de Birch au-dessus de Blatten, le 28 mai 2025. KEYSTONE

Il est difficile de savoir combien de bâtiments sont assurés dans le canton du Valais, a expliqué à Keystone-ATS Thilo Kleine, porte-parole de l'ASA. Il n'y a en effet pas d'assurance immobilière obligatoire en Valais. Mais la faîtière des assurances part du principe que la couverture d'assurance est très élevée.

De son point de vue, l'assurabilité des maisons en montagne est par ailleurs valable. En Suisse, la loi prévoit que tout ce qui est assuré contre le feu doit également être assuré contre les risques naturels. «Autant dire que l'assurabilité des dommages naturels est pratiquement imposée par la loi», relève M. Kleine.

Double solidarité

Le porte-parole de l'ASA met aussi en évidence le principe de la double solidarité de l'assurance privée contre les dommages naturels en Suisse. D'une part, ce système assure la solidarité entre les assurés: tous les clients des assureurs privés paient, dans la protection de base obligatoire, une prime uniforme fixée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).

Et ce, indépendamment du fait qu'ils habitent ou non dans une zone à haut risque. Cela est possible uniquement parce que les risques sont répartis sur un très grand nombre d'assurés.

D'autre part, la solidarité entre les assureurs joue également un rôle. En cas d'événement, le pool pour la couverture des dommages causés par les forces de la nature assure une compensation des dommages entre les compagnies. Les événements naturels comme la grêle ou l'effondrement du glacier à Blatten sont, en effet, souvent très locaux et toutes les compagnies ne sont donc pas touchées de la même manière.

Depuis 1970, les assureurs privés réunis au sein de ce pool ont pris en charge des sinistres pour un montant de près de huit milliards de francs, selon l'ASA. Il s'agit d'une contribution essentielle à la résilience de l'économie suisse, est-il souligné.