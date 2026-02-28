La police monte la garde devant l'épave de l'appareil alors que des riverains tentent de la piller. ATS

Au moins 15 personnes sont décédées vendredi dans l'accident d'un avion militaire bolivien qui transportait des billets de banque sur l'aéroport d'El Alto, près de La Paz, ont indiqué les pompiers.

Keystone-SDA ATS

«Entre 15 et 16 personnes (décédées) ont été dénombrées», a déclaré à la presse, sur les lieux de l'accident, le colonel Pavel Tovar.

L'avion s'est écrasé à l'atterrissage, sortant de la piste et fauchant de nombreux véhicules sur une route voisine.

L'autorité de navigation aérienne et des aéroports boliviens (NAABOL), a indiqué dans un communiqué qu'un «aéronef de la Force aérienne bolivienne C-130», en provenance de la ville de Santa Cruz (est), a provoqué un accident à l'"aéroport international d'El Alto» dont les opérations ont été suspendues temporairement.

L'avion transportait des billets émis par la Banque centrale qui se sont éparpillés au sol, obligeant la police à intervenir avec des gaz lacrymogènes pour écarter la foule qui tentait d'en récupérer, selon des images de télévision.