Bolivie aviation accident Bolivie: au moins 20 morts dans un crash aérien

ATS

28.2.2026 - 01:54

La police monte la garde devant l'épave de l'appareil alors que des riverains tentent de la piller.
La police monte la garde devant l'épave de l'appareil alors que des riverains tentent de la piller.
ATS

Au moins 20 personnes ont été tuées vendredi dans le crash sur l'aéroport d'El Alto, près de La Paz, d'un avion militaire bolivien qui transportait des billets de banque ce qui a déclenché une ruée de riverains pour tenter de récupérer l'argent éparpillé.

Keystone-SDA

28.02.2026, 01:54

28.02.2026, 06:42

Le crash de l'avion de transport C-130 Hercules sur une route après son atterrissage manqué a fait au moins 20 morts, a déclaré à la presse, sur les lieux de l'accident, le chef de la division des homicides de la police, le colonel René Tambo.

Au moins 28 blessés ont été pris en charge, avait signalé plus tôt le ministère de la Santé.

Les hôpitaux de la ville ont lancé une campagne de don du sang pour venir en aide aux blessés.

L'autorité de navigation aérienne et des aéroports boliviens (NAABOL), a indiqué dans un communiqué qu'un «aéronef de la Force aérienne bolivienne C-130», en provenance de la ville de Santa Cruz (est), a provoqué un accident à l'"aéroport international d'El Alto», le deuxième plus important de Bolivie, dont les opérations ont été suspendues temporairement.

Des morceaux du fuselage détruit du C-130 Hercules de l'armée de l'air bolivienne gisaient dans une rue d'El Alto, entourés de voitures également gravement endommagées, selon des images prises sur place par l'AFP.

Le président Rodrigo Paz a exprimé toute sa solidarité et ses condoléances aux familles des personnes décédées et blessées. «C'est un jour de grande douleur «, a déclaré le chef de l'Etat sur le réseau social X.

Pillages

«Il tombait une forte grêle et il y avait des éclairs», a raconté à l'AFP Cristina Choque, une vendeuse de 60 ans, affirmant que sa voiture avait été percutée par un pneu de l'appareil et que sa fille a une blessure à la tête.

La femme et sa famille sont restées à l'intérieur du véhicule accidenté par crainte d'être détroussées par la foule.

L'avion, en provenance de Santa Cruz (est), transportait des billets émis par la Banque centrale qui se sont éparpillés au sol, obligeant la police à intervenir avec des gaz lacrymogènes pour écarter la foule qui tentait d'en récupérer, selon des images de télévision.

Un groupe a même tenté avec insistance d'accéder aux cargaisons qui se trouvaient à l'intérieur de l'appareil, mais sans succès, ont constaté des journalistes de l'AFP.

«L'argent transporté dans l'aéronef accidenté ne porte ni numérotation ni série officielle et est, par conséquent, dépourvu de valeur légale et d'un quelconque pouvoir d'achat. Sa collecte, sa possession ou son utilisation constituent une infraction», a prévenu le ministère de la Défense dans un communiqué.

L'institution a indiqué que les causes de l'accident étaient encore inconnues, et a annoncé la création d'une commission d'enquête chargée de les déterminer.

Les caisses contenant les billets de banque ont été brûlées pendant la nuit sur place à la demande des autorités.

Le parquet de La Paz a par ailleurs dénoncé des pillages de commerces dans la zone par des personnes profitant du chaos ambiant et «il y a eu 12 interpellations», a déclaré le procureur Luis Carlos Torres à la presse.

