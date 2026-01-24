Plusieurs immeubles résidentiels ont été touchés à Kiev et Kharkiv par les bombardements russes (archives). ATS

D'importants bombardements russes sur l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi ont fait au moins 11 blessés à Kharkiv, dans le nord-est, ont rapporté les autorités locales. La capitale ukrainienne Kiev, où deux personnes ont été blessées, a également été ciblée.

Keystone-SDA ATS

Le maire de Kharkiv a fait état d'une attaque aux drones de fabrication iranienne Shahed endommageant plusieurs immeubles résidentiels dans deux quartiers de la grande ville proche de la frontière russe. «Il y a désormais 11 blessés recensés», a-t-il déclaré sur le réseau social Telegram.

Pendant la nuit, tout le territoire ukrainien s'est retrouvé sous alerte aux frappes aériennes, les autorités militaires de la capitale avertissant notamment de la menace de drones et de missiles balistiques.

«Kiev est ciblée par une attaque ennemie massive», a averti le maire de la capitale Vitali Klitschko, faisant état de plusieurs bâtiments non résidentiels touchés, dont des bureaux et des garages.Deux personnes ont été hospitalisées, a précisé la même source.