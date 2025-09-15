Déclaration d'intention signée pour lutter contre les bouchons après les week-ends de ski

L'accessibilité aux stations de ski vaudoises a donné lieu lundi à une rencontre à Villars-sur-Ollon entre les autorités cantonales et communales et les acteurs locaux du tourisme et des transports. En attendant un plan d'action pour l'hiver prochain, une déclaration d'intention a déjà été signée.

Les week-ends d'hiver donnent souvent lieu à des bouchons sur l'autoroute A9 (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Ces derniers hivers, les week-ends de ski ont souvent créé la pagaille sur les routes, en particulier celles du Chablais le dimanche en fin de journée, entre embouteillages sur l'autoroute et report du trafic dans les localités. Pour y mettre fin, une première table ronde avait déjà réuni, l'an dernier, les différents acteurs à Aigle.

Ces derniers se sont retrouvés lundi en fin de journée à Villars pour poursuivre leur collaboration et parapher une déclaration d'intention. Selon ce texte, les signataires s'engagent «à oeuvrer de manière concertée et coordonnée pour promouvoir l'accessibilité en transport public, le covoiturage ainsi qu'une gestion coordonnée et efficiente du stationnement afin de réduire la pression sur les infrastructures routières, de limiter le report de trafic dans les villages de plaine et les émissions de CO2», indique l'Etat de Vaud dans un communiqué.

Pour coordonner les actions des différents partenaires, «une plateforme spécifique» a aussi été créée au sein de l'association de communes Chablais région. A cela s'ajoutera un plan d'action pour l'hiver prochain, actuellement en cours d'élaboration.

L'Etat de Vaud précise que la démarche se limite pour l'instant aux acteurs vaudois. Il est toutefois prévu d'impliquer à terme le Canton du Valais, dont les stations génèrent une part importante des flux de trafic.