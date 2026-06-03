Bouclier fiscal mal appliqué : 202 millions perdus, selon l'Etat

L'Etat de Vaud a avancé mercredi pour la première fois le montant théorique du préjudice lié à la mauvaise application du bouclier fiscal vaudois entre 2009 et 2021. Le Canton estime avoir potentiellement perdu 202 millions de francs, soit 15,5 millions en moyenne par année.

La conseillère d'Etat Christelle Luisier a présenté les résultats des rapports d'audit du Contrôle cantonal des finances (CCF) (archives). ATS

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Le Conseil d'Etat a présenté aux médias les rapports d'audits menés par le Contrôle cantonal des finances (CCF) à la Direction générale de la fiscalité (DGF), mandaté par le gouvernement. Le premier visait à mesurer la conformité des routines de taxation aux dispositions légales des personnes physiques et morales, le second portait sur le Système de contrôle interne (SCI) du fisc vaudois. Leur périmètre ne portait que sur les années 2023, 2024 et 2025.

«Il ressort que la DGF respecte les dispositions légales en vigueur et les barèmes applicables depuis 2022. Les routines informatiques de taxation sont ainsi conformes aux cadres fixés et correctement exécutées, sous réserve de quelques cas spécifiques», a affirmé Sébastien Chenuz, chef de service du CCF. «Le système fiscal est donc globalement fiable», a renchéri la présidente du Conseil d'Etat et cheffe des finances Christelle Luisier, prônant la transparence.

Les auditeurs ont toutefois identifié de nouvelles anomalies dans l'application du bouclier fiscal, mais toujours seulement à partir de la réforme entrée en vigueur en 2022. Elles concernent le seuil minimal de la fortune de 3‰ (calculé faussement sur l'addition du revenu et de la fortune), avec un manque à gagner de 186'000 francs, ainsi que le calcul du revenu net vaudois utilisé pour déterminer le caractère confiscatoire de l'impôt (1,7 million).

Chiffre «sérieux»

En revanche, le gouvernement a publié d'autres chiffres en lien avec la mauvaise application du bouclier fiscal durant treize années, révélée en août 2025 par le rapport indépendant Paychère. Celui-ci n'avait pas pu chiffrer les potentielles pertes fiscales.

Sous l'impulsion de la présidente du Conseil d'Etat Christelle Luisier et de la nouvelle directrice générale de la DGF Metihe Mehmeti, un travail a été initié au sein même de la DGF et non pas par le CCF. Objectif: estimer le coût entre impôts facturés et ceux qui auraient dû l'être durant la période 2009 à 2021.

«Un chiffre très sérieux et scientifique, mais un coût théorique et maximal», a assuré Mme Luisier, qui a insisté plusieurs fois pour «ne pas parler de perte». Nul ne peut en effet appréhender les comportements qu'auraient adoptés les contribuables concernés si le bouclier avait été appliqué conformément à la loi cantonale dès son entrée en vigueur en 2009, a-t-elle rappelé.

Le différentiel s'établit à 202,69 millions de francs non perçus par l'Etat, soit 15,5 millions en moyenne annuelle. Ce montant est réparti ainsi: 141,5 millions pour le canton et 61,19 millions pour les communes. Les contribuables au bénéfice du bouclier, sur la période de 2009 à 2012, ont contribué à hauteur de 3,09 milliards, soit une moyenne annuelle de 237,76 millions,

Au total, 2793 contribuables ont bénéficié du bouclier fiscal, dont 946 en ont bénéficié à juste titre, mais parfois dans une ampleur excessive, et 1847 n'auraient pas dû en bénéficier, a aussi détaillé Mme Mehmeti, soit deux tiers. Certains d'entre eux n'en ont toutefois pas bénéficié sur toute ladite période.

Volet pénal en cours

Pour rappel, le bouclier fiscal vaudois, qui vise à ce que l'impôt ne devienne pas confiscatoire pour les contribuables fortunés, est entré en vigueur en 2009. Or dès son introduction et jusqu'à une réforme en 2021, son application n'a pas été correcte, avec des écarts entre la loi et la manière de taxer, selon M. Paychère. La «routine informatique» pour calculer ce bouclier fiscal a produit «des résultats erronés» pour certaines catégories de contribuables.

Le Conseil d'Etat a encore indiqué mercredi qu'il publiera également les résultats de l'audit organisationnel sur la DGF, qui a débuté en mars dernier et est toujours en cours. Cet audit et les décisions qui en découleront seront communiqués publiquement d’ici à la fin de l'été, assure-t-il.

Cette affaire a aussi un volet judiciaire, qui déterminera, peut-être elle, des responsabilités voire des coupables. Le Ministère public vaudois, via le procureur général Eric Kaltenrieder, a ouvert en janvier dernier une instruction pénale visant à enquêter sur l'application illégale du bouclier fiscal entre 2009 et 2021. Mais aussi sur la modification de décisions de taxation à la suite de réclamations de certains contribuables.

Enfin, à défaut d'une Commission d'enquête parlementaire (CEP), refusée par la droite du Grand Conseil, la Commission de gestion (Coges) a été sollicitée pour mettre son nez dans le bouclier fiscal et établir un rapport spécifique.