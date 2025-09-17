Frayeur à Boston: un avion Swiss stoppe net son décollage

Une détonation dans un moteur a interrompu le décollage d'un vol Swiss Boston-Zurich mardi soir. Aucun des 223 passagers et des 13 membres de l'équipage n'a été blessé. Ils ont finalement traversé l'Atlantique dans un avion de remplacement.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Les passagers ont pu quitter normalement l'appareil dont un moteur a été endommagé sur la piste de décollage, après que ce dernier est retourné à la porte d'embarquement, indique à Keystone-ATS une porte-parole de la compagnie Swiss. Cette dernière confirme une information révélée par le site en ligne du Blick, appuyée par des images vidéo.

Des vidéos diffusées sur les médias sociaux montrent comment de la fumée s'est d'abord échappée du moteur droit de l'Airbus A330-343, suivie peu après par des flammes instantanées. Une forte détonation a également été entendue. L'avion a ensuite freiné brusquement et s'est immobilisé sur la piste d'atterrissage.

«Il y a eu une forte détonation»

La passagère Molly Furrer a décrit le moment au micro de NBC Boston: "Nous étions à peu près à mi-chemin de la piste lorsque, tout à coup, il y a eu une forte détonation et l'avion a été violemment secoué, si bien qu'il s'est mis à avancer. J'ai senti l'avion freiner puis glisser sur la piste jusqu'à ce qu'il s'immobilise finalement".

L'avion a décollé avec cinq heures de retard

Selon l'administration américaine de l'aviation civile (FAA), il s'agissait de problèmes de moteur. Le pilote aurait alors reçu un signal d'avertissement pour le moteur droit et l'aurait éteint pendant le décollage.

L'équipage de Swiss a réagi de manière routinière et a fait sortir l'avion de la piste. Les atterrissages d'autres avions à l'aéroport ont également dû être suspendus temporairement.

L'avion a pu redécoller plus tard et a finalement décollé en direction de Zurich avec environ cinq heures de retard.

Swiss ne s'est pas encore exprimée.