«Il y a eu une forte détonation» Frayeur à Boston: un avion Swiss stoppe net son décollage 

Sven Ziegler

17.9.2025

Une détonation dans un moteur a interrompu le décollage d'un vol Swiss Boston-Zurich mardi soir. Aucun des 223 passagers et des 13 membres de l'équipage n'a été blessé. Ils ont finalement traversé l'Atlantique dans un avion de remplacement.

Détonation, flammes, freinage d'urgence – un avion Swiss doit interrompre le démarrage après un incident

Détonation, flammes, freinage d'urgence – un avion Swiss doit interrompre le démarrage après un incident

Moment de peur pour les passagers du vol Swiss LX 55 : lors du décollage de Boston, des flammes ont soudainement jailli d'un moteur. L'équipage a interrompu le départ - personne n'a été blessé.

17.09.2025

Sven Ziegler

17.09.2025, 07:27

17.09.2025, 10:26

Les passagers ont pu quitter normalement l'appareil dont un moteur a été endommagé sur la piste de décollage, après que ce dernier est retourné à la porte d'embarquement, indique à Keystone-ATS une porte-parole de la compagnie Swiss. Cette dernière confirme une information révélée par le site en ligne du Blick, appuyée par des images vidéo.

Des vidéos diffusées sur les médias sociaux montrent comment de la fumée s'est d'abord échappée du moteur droit de l'Airbus A330-343, suivie peu après par des flammes instantanées. Une forte détonation a également été entendue. L'avion a ensuite freiné brusquement et s'est immobilisé sur la piste d'atterrissage.

«Il y a eu une forte détonation»

La passagère Molly Furrer a décrit le moment au micro de NBC Boston: "Nous étions à peu près à mi-chemin de la piste lorsque, tout à coup, il y a eu une forte détonation et l'avion a été violemment secoué, si bien qu'il s'est mis à avancer. J'ai senti l'avion freiner puis glisser sur la piste jusqu'à ce qu'il s'immobilise finalement".

L'avion a décollé avec cinq heures de retard

Selon l'administration américaine de l'aviation civile (FAA), il s'agissait de problèmes de moteur. Le pilote aurait alors reçu un signal d'avertissement pour le moteur droit et l'aurait éteint pendant le décollage.

L'équipage de Swiss a réagi de manière routinière et a fait sortir l'avion de la piste. Les atterrissages d'autres avions à l'aéroport ont également dû être suspendus temporairement.

L'avion a pu redécoller plus tard et a finalement décollé en direction de Zurich avec environ cinq heures de retard.

Swiss ne s'est pas encore exprimée.

