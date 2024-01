Branle-bas de combat et urgence politique à Berne !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour.

Une double visite de très haut rang pourrait se produire ces prochains jours à Berne. ats

Les points forts du jour

TRAFIC ROUTIER : L'alliance «Stop à la folie autoroutière» dépose jeudi à la Chancellerie fédérale son référendum contre l'extension des autoroutes, avalisée par le Parlement. Ce projet est exagéré, ruineux et parfaitement dépassé, estime l'alliance menée par l'Association transports et environnement (ATE), ainsi que l'organisation actif-trafiC avec 27 autres organisations.

PROCHE-ORIENT : Israël fait face jeudi devant la Cour internationale de justice (CIJ) à des accusations «d'actes génocidaires» à Gaza, formulées par l'Afrique du Sud et qualifiées par le président israélien d'"atroces» et «absurdes». Pretoria a saisi en urgence la plus haute juridiction de l'ONU, qui siège à La Haye, pour qu'elle enjoigne à Israël de «suspendre immédiatement ses opérations militaires» dans la bande de Gaza. Des représentants des deux pays s'exprimeront lors d'audiences jeudi et vendredi. Les décisions de la CIJ sont sans appel et juridiquement contraignantes, mais elle n'a aucun pouvoir pour les faire appliquer.

ETATS-UNIS : Le fils du président américain Joe Biden, Hunter Biden, doit faire jeudi sa première apparition devant un tribunal de Los Angeles pour fraude fiscale, une affaire embarrassante pour son père, à quelques mois de l'élection présidentielle de 2024. Outre de fraude fiscale, l'homme de 53 ans est poursuivi pour huit autres chefs d'accusation. La justice le soupçonne d'avoir «dépensé des millions de dollars dans un style de vie extravagant au lieu de payer ses impôts», selon l'acte d'accusation.

SKI ALPIN : Après Adelboden (BE), c'est au tour de Wengen (BE) d'accueillir la coupe du monde masculine de ski alpin. Le Suisse Marco Odermatt et les adeptes de la vitesse ont droit à un programme gargantuesque, avec une première descente programmée dès jeudi, mais sur un tracé plus court, en remplacement de celle annulée à Beaver Creek, aux Etats-Unis, en début de saison. La «vraie» descente du Lauberhorn est prévue samedi, un super-G devant se dérouler vendredi. Les slalomeurs seront comme de coutume à l'honneur dimanche. Les Suisses y viseront leur premier podium de la saison.

Vu dans la presse

DIPLOMATIE : Le premier ministre chinois Li Qiang est attendu lundi à Berne pour une visite d'Etat surprise, provoquant un branle-bas de combat et une urgence politique dans la capitale fédérale, rapportent jeudi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, citant des sources fiables. Il doit s'entretenir avec plusieurs conseillers fédéraux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky envisage également de venir à Berne le même jour, ajoutent les journaux. Cette double visite de très haut rang le même jour dans la capitale fédérale, si elle devait se réaliser, est tout à fait exceptionnelle pour la Suisse, remarquent les journaux.

ASSURANCE MALADIE : Le rejet de la caisse maladie unique a fortement diminué en l'espace de deux décennies en Suisse, relève jeudi la Neue Zürcher Zeitung, citant un sondage du Basel Center for Health Economics. 68% des 850 personnes interrogées par l'enquête soutiennent désormais l'idée d'une caisse unique, contre 21% qui s'y opposent. Concernant le catalogue de prestations, 54% des sondés sont favorables à une assurance pour les soins dentaires tant qu'elle ne coûte pas plus de 25 francs par mois. 36% la rejettent. En revanche, une extension des prestations pour la santé psychique dans l'assurance de base ne recueille pas de majorité, même si elle ne devait coûter que 20 francs par mois.

MÉDICAMENTS : Le Contrôle fédéral des finances (CDF) veut un coupd'accélérateur sur l'homologation des nouveaux médicaments, indiquent jeudi Le Temps, l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. L'auditeur officiel de la Confédération préconise une meilleure coordination entre les procédures de Swissmedic, l'autorité de surveillance du marché des produits thérapeutiques en Suisse, et de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il appelle également l'industrie pharmaceutique à déposer ses demandes plus précocement auprès de l'administration. Les procédures d'homologation et de mise sur le marché des nouveaux médicaments en Suisse pourraient ainsi passer de 900 jours en moyenne à 500 jours, estime le CDF.

GENÈVE : La crise se poursuit au Département genevois de la santé et des mobilités (DSM) du conseiller d'Etat Pierre Maudet, relate jeudi Le Temps. Le secrétaire général du département, qui ne supporte plus la gestion du nouveau magistrat, a demandé sa mutation. Il n'est pas «directement au cœur de la tempête», mais vit très mal ce que doivent supporter ses subordonnés, explique dans le journal un haut fonctionnaire. «Il ne veut pas cautionner ni être responsable de cette machine à broyer», ajoute-t-il. A la fin novembre, Le Temps avait recueilli les doléances provenant des services de Pierre Maudet, faisant état de réorganisation fracassante, d'agitation permanente, de climat exécrable, d'humiliations de serviteurs de l'Etat et d'arrêts maladie en hausse.

VOL : Des voleurs de livres rares d'auteurs russes sévissent jusqu'à Genève, affirme jeudi la Tribune de Genève. Le ministère public genevois confirme «avoir ouvert une procédure pénale suite au vol dans une bibliothèque locale» d'un recueil d'Alexandre Pouchkine. La Bibliothèque de Genève (BGE) a également été ciblée. Mais son directeur dit ne pas pouvoir communiquer sur une affaire en cours. Depuis près de deux ans, soit peu après le début de l'attaque russe en Ukraine, une bande de voleurs s'emploie à dérober des éditions originales de livres d'écrivains russes du XIXe siècle dans des bibliothèques européennes. Des dizaines d'ouvrages originaux ont disparu. Chaque exemplaire volé est ensuite vendu à des sommes élevées à des collectionneurs en Russie.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : décès à Rome du cardinal australien George Pell à l'âge de 81 ans. Le prélat a été pendant des années le numéro trois du Vatican sous le pape François. Il a été condamné en 2019 pour avoir agressé sexuellement deux enfants de choeur dans les années 1990, lorsqu'il était archevêque de Melbourne. Il avait purgé près d'une année d'emprisonnement sur les six prévues avant l'annulation de ses condamnations pénales en appel en 2020.

- Il y a un an (2023) : décès du modèle allemand Tatjana Patitz des suites d'un cancer du sein. Avec ses collègues Cindy Crawford et Naomi Campbell, elle a fait partie des top models les plus célèbres des années 1980 et 1990.

- Il y a 10 ans (2014) : décès de l'ancien premier ministre israélien Ariel Sharon. Il était dans le coma depuis 2006.

- Il y a 25 ans (1999) : décès de l'auteur-compositeur-interprète italien Fabrizio De André ("La canzone di Marinella"). Le «cantautore», qui s'inspirait notamment de Georges Brassens dont il a traduit plusieurs titres, était né le 18 février 1940 à Gênes.

- Il y a 60 ans (1964) : naissance de l'acteur et du réalisateur français Albert Dupontel.

- Il y a 75 ans (1949) : naissance du philosophe français Jean-Paul Enthoven.

Le dicton du jour

«Janvier d'eau chiche fait le paysan riche».

bas, ats