Brian, le détenu le plus médiatisé de Suisse, est jugé depuis lundi par le tribunal de district de Dielsdorf (ZH) pour des délits commis dans la prison de Pöschwies (ZH). Le Ministère public a requis 9 ans et 7 mois de prison. La défense a plaidé l'acquittement.

Brian est jugé pour une trentaine de délits commis dans la prison de Pöschwies, à Regensdorf (ZH), entre novembre 2018 et juin 2022 (archives). ATS

Le jeune homme âgé de 28 ans n'était pas présent à l'audience. Il a déposé une demande de dispense, qui a été acceptée par le tribunal de district, car il ne voulait pas être menotté pour y être amené. Le jugement sera rendu le 8 novembre.

Le Ministère public accuse le prévenu de toute une série d'agressions contre les employés de la prison de Pöschwies, à Regensdorf (ZH), et des codétenus. Le délit le plus grave est le jet d'un morceau de verre contre un surveillant de la prison qui a été blessé au-dessus de l'oeil.

On lui reproche aussi trois lésions corporelles simples, sept dommages matériels pour un montant d'environ 22'000 francs, cinq cas de menaces et 19 cas de violence et menaces contre des représentants de l'autorité pénitentiaire. Tous ces délits ont été commis entre novembre 2018 et juin 2022 dans la prison de Pöschwies.

Neuf ans et sept mois de prison requis

Le procureur a requis 9 ans et 7 mois de prison. Brian est en détention depuis si longtemps qu'il aura bientôt purgé les deux tiers d'une telle peine et qu'il pourrait recouvrer la liberté prochainement.

Toutefois, une autre procédure contre Brian est encore en cours devant la Cour suprême. Celle-ci examine, avec l'aide d'experts, si le jeune homme de 28 ans est devenu agressif en raison des conditions de détention.

Ce nouveau jugement de la Cour suprême ne devrait pas être rendu avant le milieu de l'année 2024, voire plus tard encore. Il s'agit d'une peine d'emprisonnement de six ans et quatre mois. Si la Cour suprême conclut que Brian doit purger sa peine, il retournera derrière les barreaux.

Selon les avocats du prévenu, les conditions de détention rigides imposés à leur client sont à l'origine des agressions jugées par le tribunal de district. Ils ont plaidé l'acquittement. Brian n'a fait que réagir à des années d'isolement et à un traitement raciste et malveillant.

«Le droit de se défendre»

La durée de mise à l'isolement était illégale et ça a été prouvé, a souligné la défense. «C'est pourquoi il avait le droit de se défendre», a déclaré un des trois avocats du prévenu. Brian réclame à l'Etat environ trois millions de francs de dommages-intérêts et de réparation pour tort moral, soit 2000 francs par jour pour près de quatre ans de «conditions de détention horribles».

Un expert a examiné les conditions de détention de Brian à la demande de la Cour suprême du canton de Zurich. Lors de l'audience, il a affirmé qu'elles ont considérablement aggravé le comportement agressif du prévenu.

Certaines restrictions sont admissibles, par exemple pour protéger d'autres personnes, a souligné l'expert. Mais la prison de Pöschwies doit «faire tout ce qui est possible pour respecter les normes», ce qui n'a pas été fait de manière suffisante, selon lui. Un isolement de trois ans et demi est interdit, a-t-il notamment déclaré.

Evolution positive du comportement

Selon un deuxième expert appelé à la barre, le comportement de Brian a évolué récemment de manière positive. Le jeune homme serait poli et correct. Une libération serait néanmoins «une grande expérience».

«Il peut s'adapter aux situations, mais ce n'est pas un autre homme», a déclaré l'expert. En mai, par exemple, lorsque les surveillants ont confisqué le téléphone portable de Brian, le jeune homme a proféré des menaces et endommagé des objets, mais il n'a agressé personne.

Brian n'est plus détenu au pénitencier de Pöschwies. Il est en détention préventive à Zurich. Il s'est fait connaître du grand public en 2013 sous le pseudonyme de «Carlos» dans un reportage de la télévision alémanique SRF. L'émission avait révélé les coûts élevés de l'encadrement mis en place par la justice des mineurs pour sa réinsertion, suscitant un tollé et l'abandon du projet.

