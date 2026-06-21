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36,1° en juin Buchs et Delémont pulvérisent leurs records de chaleur

ATS

21.6.2026 - 18:22

De nouveaux records de chaleur pour le mois de juin ont été enregistrés dimanche à Buchs et à Delémont. L'information a été donnée à Keystone-ATS par un porte-parole de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse.

Selon MétéoSuisse, des nouveaux records de températures sont attendus la semaine prochaine.(photo d'illustration).
Selon MétéoSuisse, des nouveaux records de températures sont attendus la semaine prochaine.(photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

21.06.2026, 18:22

21.06.2026, 18:59

À Delémont (JU), un nouveau record a été atteint dimanche avec 35,4 degrés. Selon MétéoSuisse, le record pour le mois de juin y était jusqu’à présent de 35,0 degrés.

À Buchs (AG), le thermomètre a grimpé jusqu'à 36,1 degrés. En juin, le record précédent y était de 35,9 degrés, a indiqué le porte-parole.

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En raison de l'arrivée de nuages d'orage en fin de journée, aucun autre record de température n'était à prévoir pour dimanche, indique encore MétéoSuisse

Dans les jours à venir, la chaleur continuera toutefois à faire grimper les températures en Suisse. De nouveaux records pourraient notamment se profiler vers la fin de la semaine prochaine.

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