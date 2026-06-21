Buchs et Delémont pulvérisent leurs records de chaleur

36,1° en juinBuchs et Delémont pulvérisent leurs records de chaleur
ATS
21.6.2026 - 18:22
De nouveaux records de chaleur pour le mois de juin ont été enregistrés dimanche à Buchs et à Delémont. L'information a été donnée à Keystone-ATS par un porte-parole de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse.
Keystone-SDA
21.06.2026, 18:22
21.06.2026, 18:59
ATS
À Delémont (JU), un nouveau record a été atteint dimanche avec 35,4 degrés. Selon MétéoSuisse, le record pour le mois de juin y était jusqu’à présent de 35,0 degrés.
À Buchs (AG), le thermomètre a grimpé jusqu'à 36,1 degrés. En juin, le record précédent y était de 35,9 degrés, a indiqué le porte-parole.