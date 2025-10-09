  1. Clients Privés
Economie – VS Budget 2026 déficitaire pour la Ville de Sierre

ATS

9.10.2025

Le budget 2026 de la Ville de Sierre présente un excédent de charge de 4,7 millions de francs. L’augmentation des charges liées au Canton du Valais explique en partie cette hausse de 920'000 par rapport au budget 2025.

Président de la Ville de Sierre, Pierre Berthod verrait d'un bon oeil une réduction des charges liées au Canton (photo d'archives).
Président de la Ville de Sierre, Pierre Berthod verrait d'un bon oeil une réduction des charges liées au Canton (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

09.10.2025, 11:58

09.10.2025, 14:42

Depuis 2017, ces charges obligatoires ont augmenté dans divers secteurs: +44% pour la santé et la prévoyance sociale, +79% pour le volume des salaires des enseignements et +95% pour la participation aux routes cantonales.:"Les charges liées ont augmenté de 60%, alors que les autres ont grimpé de 13,8%», a constaté, jeudi lors d'une conférence de presse, le président de Sierre, Pierre Berthod. «Nos élus cantonaux doivent être sensibles à cette problématique.»

L'impact de la guerre en Ukraine

La crise énergétique, notamment liée à la guerre en Ukraine, impactera les recettes de la Ville, l'an prochain. Ses diverses participations à des aménagements de production hydro-électrique lui rapporteront 2,47 millions de francs de moins, par rapport au budget 2025.

Par contre, les recettes fiscales des personnes physiques sont en hausse de 2,73 millions de francs. Pour les personnes morales, elles affichent une baisse de 200'000 francs à 10,1 millions, diverses firmes ayant été impactées par les crues du Rhône, en 2024.

Dans l'expectative

Les soubresauts de l'économie mondiale rejaillissent également sur Sierre. «De nombreuses entreprises sont dans la retenue en matière d'investissements», avoue Pierre Berthod, en songeant, notamment, aux sociétés exportatrices impactées par les nouvelles taxes douanières américaines.

Pour 2026, la marge d’autofinancement prévue se monte à 9,03 millions, contre 8,9 pour le budget 2025. Elle avait atteint 15 millions de francs lors des exercices comptables 2023 et 2024.

En mode consolidation

Quelque 18,4 millions de francs d'investissements nets sont prévus, soit davantage que la moyenne de la décennie en cours (14,8 millions). «Nous voulons miser sur l'avenir avec notre bonne capacité d'investissements», souligne Pierre Berthod. Cinq millions seront dévolus à la rénovation et l'agrandissement du centre scolaire de Borzuat.

«Le budget 2026 s'inscrit donc dans un dynamisme de transition et de consolidation», conclut l'élu du Centre.

