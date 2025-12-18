Les députés valaisans ont achevé l'analyse de détails du budget 2026 du Département de l'économie et de la formation, jeudi après-midi. Seuls deux amendements ont été acceptés, dont l'un en faveur des chiens de protection.

Le Grand Conseil valaisan a accepté d'allouer 160'000 francs pour l'utilisation de chiens de protection (photo d'archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les Vert-e-s ont été suivis (81 voix contre 44) dans leur désir de reconduire le financement 700'000 francs en faveur des aides-bergers décidé par le Grand Conseil pour le budget 2025 et qui ne bénéficie plus d'un financement de la Confédération depuis 2024. Sur le même thème, l'idée d'investir 750'000 francs – proposition de l'UDCVR – ou 1 million de francs pour la protection des troupeaux – proposition de l'UDC du Haut-Valais -, n'a pas convaincu le plénum.

Sur le même sujet, les députés ont refusé d'allouer 160'000 francs pour la détention de chiens de protection et comme contribution de détention de chiens sur les alpages.

Une augmentation de postes

Dès 2026, le Service de la chasse, de la pêche et de la faune bénéficiera toutefois de 3,2 postes supplémentaires à durée déterminable (pour 360'000 francs). Par contre, le Parlement a refusé de payer les heures supplémentaires des gardes-chasses pour un montant de 500'000 francs.

Par ailleurs, le Grand Conseil s'est opposé à diverses autres propositions. C'est non à un soutien à 400'000 francs pour les parcs naturels régionaux et au patrimoine mondial de l'UNESCO. Toujours non à une suppression d'une subvention de 2 millions de francs en faveur de TéléVerbier (amendements des Vert-e-s).

L'UDC du Haut-Valais ne convainc toujours pas

La proposition du Centre du Haut-Valais d'investir 500'000 francs pour encourager la sauvegarde des surfaces agricoles utiles n'a pas trouvé suffisamment de soutiens.

Comme pour l'ensemble des départements, les députés ont refusé de renoncer à la compensation du renchérissement de 0,6% prévu pour 2026 pour les employés de l'Etat du Valais et du parapublic, comme souhaité par l'UDC du Haut-Valais.

Sensibiliser les jeunes au surendettement

Le Parlement a également tacitement suivi plusieurs recommandations émises par la Commission de l'éducation, de la formation, de la culture et des sports (EFCS) au Service de l'enseignement, comme sensibiliser les jeunes au risque lié au surendettement et aux violences, notamment le harcèlement en milieu scolaire, et renforcer l'orientation des élèves du cycle d'orientation en vue d'une amélioration de la transition vers les formations du degré secondaire.

Budget final à corriger

Au niveau du service cantonal de la jeunesse, la commission EFCS a préconisé d'optimiser l'accueil des jeunes dans les institutions spécialisées (PIP) et dans les familles d'accueil (care leavers).

Enfin, la volonté de l'UDC du Valais romand de davantage promouvoir la politique de la famille en renforçant l'offre de prestation spécialisée à l'intention notamment des enfants, des parents et des enseignants a été validé.

Le budget sera voté dans son ensemble, vendredi. Il est actuellement déficitaire, dans une proportion non communiquée jeudi après-midi, ce qu'interdit le double frein à l'endettement en vigueur au niveau du parlement. Des amendements seront ainsi proposés par la Commission des finances et traités, demain pour rétablir l'équilibre.