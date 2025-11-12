  1. Clients Privés
Genève Budget 2026: le Conseil d'Etat s'aligne sur le budget 2025

ATS

12.11.2025 - 17:08

Le déficit du projet de budget cantonal genevois 2026 atteint 767 millions de francs, suite à la baisse des revenus fiscaux et au gel du projet de loi sur la participation des communes à la péréquation financière intercantonale. Le Conseil d'Etat aimerait s'aligner sur le budget 2025 pour diminuer le déficit.

Le déficit du projet de budget cantonal 2026 atteint 767 millions de francs. Le Conseil d'Etat a soumis des amendements à la Commission des finances du Grand Conseil (image d'illustration).
Le déficit du projet de budget cantonal 2026 atteint 767 millions de francs. Le Conseil d'Etat a soumis des amendements à la Commission des finances du Grand Conseil (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

12.11.2025, 17:08

Le Conseil d'Etat a déposé des amendements à la Commission des finances du Grand conseil, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué. Il propose d'aligner le résultat du projet de budget 2026 sur celui qui «découlerait de l'application du régime des douzièmes provisoires».

Ce mécanisme permet normalement à l'Etat de calquer ses dépenses mensuelles sur celles de l'exercice précédent, ici le budget 2025, dans le cas où le Grand Conseil refuserait le budget. Le canton avait été dans cette situation en 2022.

Avec ces amendements, le déficit atteindrait ainsi 637 millions de francs, a précisé Dejan Nikolic, secrétaire général adjoint au Département des finances. La marge de manoeuvre du Conseil d'Etat «demeure étroite», selon le communiqué, avec un volant d'ajustement d'environ 80 millions de francs au maximum. Le budget sera discuté au Grand Conseil en décembre.

