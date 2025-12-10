  1. Clients Privés
Canton de Vaud Le Grand Conseil campe sur sa position et maintient les coupes dans les hôpitaux

ATS

10.12.2025 - 17:38

Le Grand Conseil vaudois a poursuivi mercredi ses discussions sur le projet de budget cantonal 2026. Comme la veille, la gauche a échoué à faire passer de nombreuses propositions de modifications, notamment la suppression des coupes pour les hôpitaux régionaux.

Le Grand Conseil vaudois est toujours plongé dans sa première lecture du projet de budget de l'Etat 2026.
Le Grand Conseil vaudois est toujours plongé dans sa première lecture du projet de budget de l'Etat 2026.
ATS

Keystone-SDA

10.12.2025, 17:38

10.12.2025, 17:46

Les députés ont repris en début d'après-midi la suite de la première lecture du projet de budget (1er débat), avec plus de trois heures de discussions sur le budget de fonctionnement du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) de Rebecca Ruiz, déjà entamées mardi.

«On se mobilisera jusqu'au bout». 20'000 fonctionnaires vaudois dans la rue contre les mesures d'économies

«On se mobilisera jusqu'au bout»20'000 fonctionnaires vaudois dans la rue contre les mesures d'économies

Un des gros sujets du jour était les coupes budgétaires prévues pour les hôpitaux régionaux et notamment les pôles santé. Après avoir annoncé des mesures d'économie à hauteur de 20 millions de francs, le Conseil d'Etat les a revues à la baisse lors de la présentation du budget 2026, à savoir une réduction à cinq millions de francs.

La gauche a voulu supprimer ces cinq millions. Mais elle n'a pas réussi à faire passer son amendement, refusé par 76 non (PLR, UDC et Vert'libéraux) contre 58 oui (PS, Vert-e-s, EP).

