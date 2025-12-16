  1. Clients Privés
Politique Budget vaudois : le Grand Conseil touche au but

ATS

16.12.2025 - 20:04

Les contours du budget 2026 de l'Etat de Vaud se précisent. A l'issue d'une quatrième journée de discussions, le Grand Conseil est parvenu à boucler le deuxième débat.

Le Grand Conseil vaudois a bouclé mardi le deuxième débat sur le budget 2026.
Le Grand Conseil vaudois a bouclé mardi le deuxième débat sur le budget 2026.
ATS

Keystone-SDA

16.12.2025, 20:04

16.12.2025, 20:12

Quelques points encore en suspens seront tranchés mercredi lors du troisième et ultime débat. Toute la question sera ensuite de savoir si, en vote final, le Grand Conseil adoptera ce projet de budget. Une majorité qualifiée, soit 76 voix sur 150, sera nécessaire.

Parmi les points qui nécessiteront encore un troisième débat, le Parlement devra valider son choix d'intégrer au budget une tranche de 62,5 millions de la BNS. Au vu des résultats récents de la banque nationale, cette part sera vraisemblablement versée, ont répété plusieurs députés.

Un troisième débat sera aussi nécessaire sur un amendement du Vert David Raedler. Sa proposition de taxer les véhicules les plus polluants (+10 mio de revenus supplémentaires) est passée sur le fil mardi, après avoir échoué la semaine dernière.

